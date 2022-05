Zažila světovou válku, puč, okupaci i revoluci, žila na dvou kontinentech a pro svět objevila Františka Kupku a další naše umělce. V noci na včerejšek ve věku 102 let zemřela mecenáška Meda Mládková. A zanechala po sobě jmění v hodnotě několika miliard korun!

O jejím úmrtí informovalo Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových. Meda Mládková zemřela v souvislosti se zdravotními potížemi, které provázely její pokročilý věk. V posledních letech ji trápily hlavně důsledky zlomeniny kyčle, kvůli níž nemohla pořádně oslavit ani své sté narozeniny. Řídila se heslem „Přežije-li kultura, přežije národ“ a zanechala za sebou přes 220 obrazů a kreseb Františka Kupky a další stovky děl jiných českých a slovenských výtvarníků.

Ty jsou dle správce její nadace, europoslance Jiřího Pospíšila (46, TOP 09), tak hodnotné, že před smrtí řešila, komu připadnou. „Před několika lety upravila fungování Musea Kampa tak, že nebudou spekulace o jejím miliardovém majetku. Všechen majetek totiž patří Nadaci Jana a Medy Mládkových a já jsem pouze správcem. Nadace má svou správní radu,“ řekl Blesku bez dalšího upřesnění.

Její přátelé a známí na ni pamatují jako na tvrdou a neústupnou, přesto skromnou a velkorysou ženu. „Jsem hrdá, že jsem něco udělala. To asi mají všichni staří lidé, když si mohou říct: Neodcházím s prázdnotou, něco po mně zůstane,“ zhodnotila pro Forbes před lety svoji celoživotní činnost.

9 okének do duše paní »Múzy«

Tančila nacistům

Narodila se do česko-německé rodiny zámeckého sládka a lekce tance si musela doslova vydupat. Doba ale byla zlá, a tak zjistila, že tančí tingltangl pro nacisty. Když viděla, jak surově pak Češi po válce »odsouvali« Němce, rozhodla se žít jinde.

Vždy studovala

Zamířila do Švýcarska studovat za peníze od dobrodinců a v oboru ekonomické a politické vědy obhájila doktorát. Vzdělávala se prakticky celý život - když později žila v Paříži, věnovala se na Sorbonně dějinám umění, studovala je pak i ve Washingtonu.

Svatba kvůli pasu

První manželství bylo bez lásky. Po komunistickém puči se Meda nechtěla vrátit do Československa, a tak potřebovala lepší pas. Poskytl jí ho belgický šlechtic Remi Antoine Joseph de Mûelenaere. I díky němu se podívala do nejlepších evropských galerií a naprosto propadla umění.

Manžela uhnala

V roce 1952 založila nakladatelství, v jehož redakční radě byl i Ferdinand Peroutka. Když žádala o vyšší příspěvek ekonoma Jana Mládka, zamilovala se. Sama se rozvedla, aby vzápětí chronického starého mládence dotáhla k oltáři. Žili spolu šťastně až do jeho smrti roku 1989.

Kupka jí zemřel v náruči

S Mládkem nejprve žila v Paříži, kde se seznámila s 82letým ve Francii neznámým průkopníkem abstraktního malířství, Františkem Kupkou. Spřátelili se a na smrtelné posteli mu slíbila, že bude mít velikou výstavu a bude slavný. Slib splnila neúnavným skupováním jeho děl a propagací jeho práce.

Hostila Kissingera

Když se s mužem kvůli jeho práci pro Mezinárodní měnový fond přestěhovali do Washingtonu, sbírka umění se rozrostla tak, že si doma udělali salonek a minigalerii, kde hostili největší prominenty. Dveře si u nich podávali třeba Henry Kissinger a Madeleine Albrightová.

Šla po ní StB

Mládková vždy říkala, že sbírá československé umělce, aby jim usnadnila život za železnou oponou. V 60. letech dokonce začala pravidelně do vlasti jezdit. To se hrubě nelíbilo Státní bezpečnosti, která na ni posílala zvědy a vedla bezobsažný svazek s názvem »Múza«.

Uměla vydělávat

V USA sice hodně utrácela za umění, také však vynikala v obchodu s nemovitostmi, které dovedla levně koupit, zrekonstruovat a prodat za tučnou cenu. A nakonec s mužem prodali i vlastní dům, aby mohli koupit vzácný Kupkův obraz Katedrála.

Díra do hlavy

„Závist, nenávist a korupce vládne v naší krásné zemi,“ reagovala Mládková nepochybně i na to, co musela po revoluci strpět, aby získala do 99letého pronájmu Sovovy mlýny. Na dveře magistrátních »zvířat« prý klepala tak urputně, až se nechávala zapírat. Nakonec ale dosáhla svého, zchátralý malostranský objekt draze zrekonstruovala a přemístila tam svoji sbírku.

Šéf nadace Mládkových Jiří Pospíšil pro Blesk: Odešla v klidu a ve spánku

Viděl ji krátce předtím, než vydechla naposledy. Europoslanec Jiří Pospíšil (46, TOP 09) byl přítelem Medy Mládkové (†102). Ta si ho dokonce vybrala za správce svého jmění. Co teď bude s obří sbírkou? I o tom mluvil politik v Epicentru.

S Medou Mládkovou vás pojilo přátelství. Jak jste se dozvěděl o jejím úmrtí?

„Paní Medu jsem viděl ještě včera večer. Její zdravotní stav se v poslední době bohužel zhoršoval, byl ale adekvátní jejímu vysokému a úctyhodnému věku. Zemřela ale v klidu ve spánku, ve svém bytě na Kampě.“

Silná, vzdělaná a inspirativní dáma. Tak na ni vzpomínají lidé. Co byste dodal vy?

„Působila dost bojovně, ale pod tvrdou skořápkou ambiciózní ženy se skrývala laskavá osobnost, která vše, co dělá, dělá pro někoho. Žila skromně v jedné místnosti v muzeu a všechny peníze se snažila dát na veřejný účel. Podporovala nejen umění, ale i nespravedlivě postižené lidi a zvířata.“

Jak jste se spolu seznámili?

„To už si nepamatuji. Vím, že ze začátku jsme se spolu bavili hodně o politice, to jsem byl ještě mladý poslanec. Paní Medu totiž hodně zajímala politika, stejně jako věci veřejné. Pak přišla debata o umění.“

Jaké politické názory vlastně zastávala?

„Byla osobností Havlova typu a měla blízko ke Karlu Schwarzenbergovi. Říkala mi, že kdyby byla mladší, vrhla by se do politiky a kandidovala by na prezidentku. Kdyby tomu tak bylo, mohli jsme předehnat Slováky a mít první prezidentku my.“

Video Meda těžce nesla, že neměla děti, prozradil Pospíšil. Jaké byly její poslední chvíle? - Pavlína Horáková Video se připravuje ...

Dávala vám nějaké životní rady?

„Dávala mi mnoho rad. Byla moudrý člověk, který toho v životě zažil hodně. Dala mi jednu radu, kterou se mi nepodařilo ještě splnit, abych si pořídil dítě. Ona totiž celý život těžce nesla, že sama neměla děti, i když by byla podle mě skvělá matka.“

Vzpomínala často na svého zesnulého manžela?

„Nebylo dne, kdy o něm nehovořila. Byla to pro ni osudová láska a vždycky před spaním, jak sama říkala, si s ním povídala skrze jeho fotografii, co měla na nočním stolku.“

Co jí dělalo osobně radost kromě umění? Čím to bylo, že se dožila 102 let?

„Ona sama odpovídala, že pije pouze bílé víno a jí pouze čokoládu. To byla její odlehčená odpověď. Hnacím motorem pro ni ale bylo, že to, co dělá, tak lidé oceňují a uznávají. Chtěla totiž dělat věci, které mají smysl.“

Sdílela s vámi nějaká svá poslední přání?

„Vím, že chce být pohřbena, nikoliv zpopelněna, do rodinné hrobky na jižní Moravě. A toto její přání naplníme.“

Jaké budou možnosti posledního rozloučení s Medou Mládkovou?

„Lidé se mohou přijít rozloučit sem do Musea Kampa na nádvoří, kde stojí její domeček a kde žila. Zde nyní vzniklo malé pietní místo. A pokud někdo chce duchovnější rozloučení, tak připravujeme církevní pohřeb. Zatím není vybráno datum, ale vše bude zveřejněno.“