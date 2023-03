Nedostatek vody v Boleváku, jak místní rybník nazývají, má řešit napouštění upravenou vodou z řeky Berounky. Systém je ve zkušebním provozu od loňského září. Voda prochází přes keramické membrány a v poslední fázi je desinfikována pomocí UV lamp.

„Často vídám, jak si lidé čtou informace o čerpání vody do Boleváku umístěné na plotě u výpusti do rybníka. Proto jsme během zimy začali připravovat podklady pro on-line zveřejnění nejen množství dočerpané vody do rybníka, ale také o výšce jeho hladiny a teplotě vody,“ řekl Martin Gregar ze Správy veřejného statku města Plzně, který má městské rybníky na starosti.

Aktuální informace

Odborníci z městské Správy informačních technologií tak vytvořili přehledný web se základními informacemi o vodě v Boleváku. „Denní bilanci čerpání získáváme přímo z čerpací stanice, z povrchových čidel pak máme údaje o výšce hladiny a teplotě vody. Informace se aktualizují každých dvacet minut,“ vysvětlil radní Daniel Kůs.

Upravená říční voda do rybníka neproudí každý den. Důvodů může být několik, například pokud je voda v řece příliš zakalená. Je též limitované výškou hladiny Berounky. Je tak možné, že v horkých letních dnech, když hladina klesne pod určenou mez, se čerpat nebude.

Ostrůvek snad v létě zmizí

Od spuštění úpravny se hladina vody v Boleváku zvedla o 62 centimetrů. Do normálního stavu zbývá aktuálně 67 centimetrů. „Při ideálních podmínkách by ostrůvek mohl zmizet pod hladinou v létě letošního roku. S jistotou to ale říci nemůžeme, protože to závisí zejména na počasí, hlavně v létě,“ dodal Gregar.

Odborníci si ale zatím ani netroufají odhadnout, kdy rybník opět dosáhne normální hladiny. Nikdo totiž netuší, jak moc vody se vsákne do podloží, aby se vyrovnala nízká hladina podzemní vody.

Přečištěná říční voda poteče přímo do Velkého Boleveckého rybníka.