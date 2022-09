Přečištěná voda z řeky Berounky začala v pátek plnit plzeňský Bolevecký rybník. Ten se posledních pět let potýká se stále klesající výškou hladiny, která je v současné době 1,3 metru pod přelivem. Bude ale trvat nejspíše několik let, než se napouštění říční vodou projeví. Ta nejprve vyrovná hladinu podzemních vod.

Unikátní projekt, který stál město přes 60 milionů, nemá v republice obdoby. „Bude se u nás totiž čerpat přečištěná voda do rekreačního rybníka, aby se udržela hladina pro koupání. Doplňovat vodu bude možné až deset měsíců v roce v objemu až 20 l/s při zachování průtoku 4,46 m3/s v Berounce,“ řekl primátor Pavel Šindelář.

Vodu v řece nasaje čerpadlo do potrubí, pak ji proženou v úpravně přes keramické filtry, nakonec vodu ošetří UV záření a čistá pak bude vytékat přímo do rybníka. Celkem při tom urazí v potrubí asi 600 metrů. Po pátečním spuštění se ale proces na čas zastavil, voda v Berounce je po deštích velmi zkalená a mohla by poškodit technologie v úpravně.

Napustit rybník potrvá

Podle odborníků se nejprve doplní hladina podzemních vod, poté se začne zvedat i hladina samotného rybníka. Zřetelnější by to mělo být v zimě, kdy se tolik vody neodpařuje. Než se ale hladina dostane na dlouhodobý normál, může to trvat i několik let. Z Boleváku se totiž ročně odpaří až 200 tisíc kubických metrů vody.

„Letošní tropické dny doslova vysávaly vodu z našich rybníků, ke snížení hladiny o jeden centimetr stačilo Boleváku jen několik dní. Pokud bychom mohli vodu dopouštět, doplnili bychom rybník o chybějící centimetr vody přibližně za tři dny provozu a stálo by nás to necelých 90 tisíc korun,“ vypočetl náměstek primátora Michal Vozobule.

Pět let hladina klesá

Naposledy byla v Boleváku hladina na normálu na konci května roku 2017. Od té doby s různými výkyvy neustále klesá. Na své dlouhodobé minimum se dostala letos v srpnu, kdy klesla 1,33 metru pod dlouhodobý normál. Zdrojem vody pro Bolevák je kromě srážek i Bolevecký potok, kterým ale skoro žádná voda neteče.

Ve hře, jak doplnit do Boleváku vodu, byly tři varianty: čerpání vody z vrtů, z čistírny odpadních vod nebo dočerpávání upravené vody z Berounky. Vyhrála říční voda, které bude do rybníka možné načerpat dostatečné množství. Po přečištění poteče do rybníka podobná té, jako v něm již je.

VIDEO: Nejkrásnější česká přírodní koupaliště.

délka: 02:21.56 Video Video se připravuje ... Nejkrásnější česká přírodní koupaliště Videohub