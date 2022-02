Kácení začne u nejfrekventovanějších cest kolem Velkého boleveckého rybníka, dotkne se ale i oblíbených lokalit u rybníků Kamenného a Seneckého. K zemi půjdou hlavně odumírající starší borovice, které by mohly být pro výletníky potenciálně nebezpečné.

Na zdraví stromů se negativně podepsala nízká hladina podzemních vod. Borovice totiž rostou na písčitém podloží, a na rozdíl od smrků čerpají vláhu z několikametrové hloubky. I když byl loňský rok na srážky bohatý, borovicím kolem Boleveckých rybníků to moc nepomohlo. Hladina podzemních vod je tady pro ně stále velmi nízká.

Nezvládají výkyvy počasí

„To, že nám uschlo tolik borovic, je důsledkem sucha v předchozích několika letech. To stromy oslabilo, staly se méně odolné proti škůdcům. Borovice se totiž těžko vyrovnávají s náhlou změnou teploty a množstvím srážek. Čím jsou starší, tím je to horší,“ vysvětlil šéf městských lesů Richard Havelka.

Oslabené stromy pak nemají sílu bojovat se škůdci. „Zdravý strom, který má dostatek vláhy, je zalije pryskyřicí, oslabený to nezvládne. Chřadnoucí borovice jsou dnes velmi často napadány lýkohuby či krasci, ovšem zaznamenali jsme i případ, kdy byly borovice napadeny lýkožroutem smrkovým,“ doplnil Milan Sekáč, který se o městské lesy stará.

