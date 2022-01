Zpět

na

Těsná škvíra mezi stěnou betonové hráze a stavidla malé vodní elektrárny v plzeňském Bukovci se stala pastí pro dospělého bobra. Zvíře nejspíše nechtěně do mezery spadlo a zapasovalo se do ní tak, že nemohlo ven. Bez lidské pomoci by to s ním špatně dopadlo.