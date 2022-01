Pytlák lovil v okolí obcí Chříč, Dražeň a Plasy na severním Plzeňsku. „Na několika místech neoprávněně ulovil vysokou zvěř, které oddělil hlavu od těla a odnesl si ji, pravděpodobně jako trofej,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková.

O zbytek zvířete neměl zájem, mršinu nechal ležet na místě. Lokality si záměrně vybíral takové, kde je minimální provoz. „Policisté pracují i s verzí, že pachatel střílel zvěř v blízkosti zaparkovaného vozidla nebo přímo z něj,“ doplnila Červenková.

Po pytlákovi jdou kriminalisté, uvítali by pomoc veřejnosti. Pokud kdokoli viděl, zejména v nočních hodinách, u uvedených obcí podezřelý, pravděpodobně terénní automobil, měl by to oznámit policii. „Je možné, že řidič ve vozidle lokalitami delší dobu projížděl, než našel vhodné místo, kde se zvěř vyskytoval,“ dodala mluvčí.

