Rybník Bolevák je v posledních letech s vodou na štíru. Jestli hladina klesá či stoupá, a o kolik, teď přesně ukáže tak zvaná vodočetná lať.

Je ze sklolaminátu, jednotlivá pole se střídají po 10 centimetrech, zaznamenána je i normální výše hladiny. Pozorovatel tak může pouhým okem zjistit, jak moc je hladina zaklesnutá oproti té normální. Ta je v případě Velkého Boleveckého rybníka na kótě 312,15 m. n. m.

„Ti, co chodí k Boleváku pravidelně, tak mohou sledovat pohyb hladiny dlouhodobě, a to i později, až začneme do rybníka pouštět přečištěnou vodu z Berounky,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule. Upravená říční voda má hladinu rybníka i podzemních vod stabilizovat, v Boleváku by poté časem vody mělo být opět více.

Vodočetné latě město nainstaluje na podzim i k dalším městským rybníkům. Měřidla budou u požeráku, tedy v místě, kde se reguluje odtok vody výpustí v hrázi.

