Škeble z Velkého Boleveckého rybníka cpaly to tašek dvě cizinky (40 a 45). Před strážníky, kteří na místo dorazili kvůli nahlášenému možnému výlovu chráněných vodních živočichů, pak předstíraly, že jen plavou. Na břehu pak policisté našli další plné tašky nebohých měkkýšů.

Ženy se v rybníce opravdu činily. Škeble mizely v taškách jedna za druhou. „Jakmile strážníky spatřily, měly tašky s obsahem od sebe odhodit a začít plavat,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Část kořisti už ale měly obě lovkyně nachystanou na břehu. „Zhruba 100 metrů od vodní plochy se u lavičky nacházelo několik igelitových tašek s vylovenými vodními živočichy,“ popsala Hokrová.

Hrálo se o čas, nikdo nevěděl, jak dlouho jsou škeble z vody venku. „Musely být po provedeném zadokumentování co nejdříve vypuštěny do vody v hlubší části rybníka,“ řekla Hokrová. Přesný počet měkkýšů tak policisté zdokumentovat nestihli, odhadem to ale bylo několik set.

„Ve Velkém Boleveckém rybníku je výlov vodních živočichů zakázán,“ doplnila Hokrová. O jaké druhy škeblí přesně šlo, určí odborníci. Na základě toho pak stanoví policisté i právní kvalifikaci činu obou cizinek.

VIDEO: Muž na rybníku ve Stodůlkách chytal ryby na antigenní test.

délka: 00:52.20 Video Video se připravuje ... Muž na rybníku ve Stodůlkách chytal ryby na antigenní test. (21. května 2021) Městská policie Praha