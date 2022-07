Panna

Po náročném pracovním týdnu máte skrytý dojem, že jste úplně vyřízené a do ničeho se vám nechce. To u vás však nebývá zvykem a snažíte se vzchopit. Pokud se vám to podaří, dosáhnete svého, jenom za své místo na výsluní musíte tvrdě zabojovat.