Lvi se ve výběhu hned od začátku cítili jako doma. Samec Mates se hned vrhl na zavěšený kus kořisti, kterou ubránil před dvouletými potomky Fazanem a Faridou. Samice Tamika je zatím v zázemí, kde pečuje o tři květnová koťata. „Spojení tlupy plánujeme nejspíše někdy v průběhu prázdnin,“ uvedl mluvčí zahrady Martin Vobruba.

Šelmy mají v členitém výběhu i vzrostlé stromy či kamennou vyhlídku. Návštěvníci je také mohou lépe pozorovat ze sousedního berberského stanu či nově vybudované rajské zahrady. „Ta je vybudovaná podle stylu a pravidel arabských zahrad, obsahuje kašnu i ornamenty,“ popsal Vobruba.

Šelmy zatím uvidí lidé ve výběhu nepravidelně. „Jejich tamní pobyt bude přerušovaný kvůli posílení travního porostu,“ vysvětlil Vobruba. Celkem mají šelmy k dispozici 1400 metrů čtverečních venkovní plochy. Výběh splňuje nové legislativní a veterinární požadavky na chov lvů.

Lvi berberští

Lvy berberské chovají v Plzni již 20 let. Do té doby tu žili v klecích lvi pustinní, ty se ale od roku 1974 nedařilo rozmnožit. Berberští se v Plzni množí posledních osm let, odchovat se zatím podařilo osm mláďat.

Ve volné přírodě jsou již tyto šelmy od 40. let minulého století vyhubené. Zachránit se tento severoafrický poddruh lva pustinného podařilo díky soukromému chovu marockého krále. V současnosti zvířata z této genetické linie chovají na tři desítky evropských zoologických zahrad.