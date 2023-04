Zvrat v případu plánování vraždy makléřky z Karlových Varů. Místo podmínky odsoudil odvolací Vrchní soud v Praze Giu Danielu Veselou (42) na osm let vězení! Vraždu plánovala ze zištných důvodů a najala si na ni recidivistu Alexe A. (49), který v 90. letech zosnoval vraždu manželky Ivana Jonáka (†59). Ten ji ale udal policii.

Jen podmínkou s pětiletou zkušební dobou potrestal letos v lednu Krajský soud v Plzni přípravu zištné vraždy makléřky z Karlových Varů. Státní žalobce se však odvolala a Vrchní soud v Praze měl na případ docela jiný názor.

„Trest byl uložen zcela, zcela nepřiměřeně mírný,“ zdůraznil předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. „Za přípravu vraždy není v žádném případě možné uložit trest odnětí svobody podmíněně odložený, i kdyby ta dotyčná osoba byla do té doby svatá,“ podotkl. Rozhodnutí je nyní již pravomocné.

Prý jen hra

„Čin nebyl dokonán a ani nebyl o něj učiněn pokus. Postoj obžalované byl ve způsobu plánování vraždy značně naivní. Vzhledem k její dosavadní bezúhonnosti jsme se rozhodli, že lze na ni působit podmíněným trestem. Je samoživitelka a má dvě malé děti,“ odůvodnil v lednu podmíněný trest plzeňský soudce Jan Hostaš. Veselá policistům tvrdila, že plánování vraždy bylo jen „jako“ a jednala prý ze strachu.

Vraždu podle obžaloby Gia Daniela Veselá, která žila dlouho v cizině a zpět se vrátila před několika lety, plánovala s Alexem A. loni v květnu v Karlových Varech.

„Instruovala jej, jak se zbavit těla, aby zalil části do betonu a hodil do jezera Medard. Poučovala, jak vraždu provést, plánovala si alibi,“ uvedl plzeňský státní zástupce Jakub Kubias. Muž se měl tvářit vstřícně, ale informoval policii. Ta poté ženu sebrala před obchodním domem.

Bále se nevyhovět

U krajského soudu obžalovaná vysvětlovala, že vše byla hra, kterou po ní A. vyžadoval. „Vzpomínal, že byl vyhlášený gangster. Vyprávěl, co podnikali s Jonákem, co se dělo v Discolandu Sylvie. Říkal, že potřebuje akci, aby zažil pocit gangstera. Že ho vzrušuje myšlenka, že ho navádím, tak abych mu to popisovala,“ hájila se Veselá s tím, že se bála nevyhovět.

Aby prý vše bylo autentické, měla vybrat někoho, koho nemá ráda. Zvolila makléřku, pro kterou dříve pracovala.

