Nářek, slzy, květiny a malá bílá rakev. Rodina z Domažlicka se v pátek naposledy rozloučila s Petříkem (†3 měs.). Chlapeček zemřel před Vánoci poté, co ho vyšetřil lékař v Domažlické nemocnici a poslal domů. Rodina se s jeho jednáním nedokáže smířit...

Petříkovu maminku Kamilu musely jak při loučení v kostele v Bukovci na jižním Plzeňsku, tak na hřbitově podpírat příbuzné. Táta Eduard se snažil držet, ale i jeho zlomil pohled na rakev se synkem.

délka: 00:26.33 Video Video se připravuje ... Dojemný pohřeb malého Petříka (†3 měs.). Rodina nese jeho ztrátu těžce. Romana Vébrová, Zbyněk Schnapka

„Věříme, že toto dítě je mezi těmi, kteří se dostali do nebe,“ řekl kněz, který důstojný obřad celebroval. Chlapečka poté uložili do rodinného hrobu. „Bude tam u mojí mámy, jeho prababičky,“ plakala Petříkova babička Hana. Hrála romská kapela, bolest zničených rodičů byla všudypřítomná.

Horečka a smrt

„Proč jen, chudáček, umřel,“ tážou se příbuzní. Případ mají na stole kriminalisté, čeká se na podrobné výsledky soudní pitvy. Podle těch předběžných dítě zemřelo z chorobných příčin. Chlapec měl několik dnů rýmu a kašlal, viděl ho dětský lékař. Pak mu ale vyletěla horečka.

„Začal se třást. Dali jsme mu čípek a hned jsme jeli do nemocnice v Domažlicích,“ uvedla teta maminky Alžběta. Tam je po vyšetření poslali domů. „Říkal jsem tomu doktoru, že se malý úplně klepal, ale odpověděl mi, že je to k té rýmě a kašli,“ dodal Eduard. Rodiče byli se synem vzhůru celou noc, ráno chtěli jet do špitálu znovu. Dítě ale zkolabovalo a zemřelo.

Obrovská bolest

Vánoce rodina letos neslavila. Kamilu s Eduardem potkalo to nejhorší, co mohli jako rodiče zažít, pohřbili synka.

„Kamila přestala úplně mluvit, musela dostat léky, aby to vůbec zvládla. Postýlku malého jsme museli schovat, nemohla ji vidět. Udělali jsme mu jen takové vzpomínkové místo u okna, zapálili svíčku,“ uvedla babička Hana.

Souzený lékař

Petříka podle rodiny i lékařské zprávy vyšetřoval v Domažlické nemocnici lékař František Z. (69). Tomu domažlický soud již dvakrát nepravomocně uložil za usmrcení z nedbalosti podmínku a tříletý zákaz činnosti.

U batolete, které snědlo syrové, tedy jedovaté fazole, rozhodl o výplachu žaludku solným roztokem. Dítě poté zemřelo kvůli otoku mozku. Čeká se na revizní znalecký posudek, poté ve věci rozhodne odvolací Krajský soud v Plzni.

Vyjádření nemocnice

Nemocnice se k případu vyjádřila před Vánoci. „Informace, které má nemocnice čerstvě k dispozici, naznačují, že ošetření dítěte v nemocnici bylo úspěšné, zdravotní potíže odezněly a smrt dítěte nemá žádnou souvislost s potížemi, se kterými bylo v nemocnici ošetřováno,“ uvedl mluvčí Krajských nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška s tím, že čekají na výsledky pitvy.