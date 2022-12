Vše přitom začalo před lety jako sázka. Organizátoři dumali, čím dění v centru města zatraktivnit, a padl návrh na ponocného. Zlanařit se nechal šéf Muzea strašidel v Plzni Zdeněk Zajíček. „Kývl jsem, že to na rok vezmu. A tohle je už devátá sezóna,“ uvedl Zajíček.

délka: 00:55.93 Video Video se připravuje ... Ponocný na adventních trzích v centru Plzně. Romana Vébrová

Úkolu se ale zhostil zodpovědně. „Pořídil jsem volský roh na troubení, vlněný plášť, teď má přes 80 let, halapartnu, která je replikou jedné z městské zbrojnice,“ popsal. Ponocničení obnáší i každodenní přípravu.

Příprava je důležitá

„Musím sledovat, co se u nás i ve světě děje, vybrané, vtipné zprávy pak vyvolávám. K tomu i novinky z trhů,“ řekl Zajíček. Ty, kteří nadšeně žádají o společné foto, neodmítne.

S četnými pozváními na svařák už je to ale jiná. „To musím někdy utíkat, aby ze mě nebyl opilec. Není možné se natroubit a pak jít troubit. To by to dopadlo,“ dodal s úsměvem plzeňský ponocný.

Vánoční atmosféra

Adventní trhy se do centra Plzně vrátily po dvouleté koronavirové pauze. „Denně vidím, jak jsou tu lidé šťastní. Trhy jim dávají vánoční atmosféru, oni zahodí starosti, které mají a které se na ně odevšad hrnou, a užívají si to tady. Chovají se slušně, nesetkal jsem se s nějakým urážlivým či nepřístojným jednáním,“ popsal Zdeněk Zajíček.

Během let si vytvořil plzeňský ponocný s některými návštěvníky trhů téměř rodinné vazby. „Pamatuji, když v začátcích přišli s miminkem v náručí. Pak chodili každý rok, dítě se jako tří či čtyřleté bálo, no a teď, když je mu devět, tak se tváří, že se fotit nechce, ale rodiče ho přemluvili. Tak uvidíme, jak bude reagovat pár let,“ popsal Zajíček.