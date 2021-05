Nešťastná událost se stala před dvěma lety v Chebu. Hana R. jako chůva hlídala ve svém bytě za peníze děti. Jedním z nich byl i vietnamský chlapeček. Žena měla podle obžaloby dítě od sebe odkopnout.

„Úmyslně ho napadla a způsobila mu rozsáhlá zranění hlavy,“ uvedla státní zástupkyně. Ta Hanu R. viní z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a navrhla trest pět let vězení.

Vinu odmítá

Hana R. ale vinu odmítá. „Úmyslně jsem mu neublížila. Až od policie jsem se dozvěděla, že je zraněný. Hoch byl jiný, než ostatní děti. Každý den se vztekal a hrozně vyváděl. Nechtěl jíst, pít, bouchal do dveří, měla jsem hodně práce, abych ho zvládla. Ten den jsem se rozhodla, že řeknu jeho rodičům, že ho už hlídat nebudu,“ uvedla Hana R.

Hoch prý zlobil

Osudný den kluk podle Hany R. prý opět vyváděl. „Už když mi ho rodiče předávali, vztekal se, křičel, bouchal dveřmi. Běhal za mnou, tahal mě, měla jsem, co dělat, abych ho vůbec svlékla. Oběd málem shodil na zem, tahal mě za nohy a málem jsem ho v kuchyni opařila,“ popsala Hana R.

Přiznané kopnutí

U soudu Hana R. přiznala, že chlapce nakopla. „Ale nebylo to nic silného. Vyváděl, chtěla jsem ho utěšit, vzala jsem ho do náručí, on mě štípal a bránil se. Dala jsem ho zpět na zem, tahal mě za nohu, tak jsem ho odkopla. Ale nebylo to žádnou velkou silou. On upadl na zadek. Ještě před tím, než jsem ho kopla, upadl sám dvakrát v předsíni a kuchyni,“ tvrdila Hana R.

Chlapeček se pak podle Hany R. zklidnil. „Dala jsem ho spát. Myslela jsem si, že je unavený. Pak asi za dvě hodiny přišel jeho táta. Hocha jsem šla vzbudit, ale nešel probudit. Zavolala jsme záchranku a přes operátorku na telefonu jsem zjišťovala, jestli dýchá. Nedokážu vysvětlit, co se mu mohlo stát,“ řekla Hana R.

Šest tisíc za hlídání

Podle znalců hoch utrpěl úder a pak i následný pád hlavičkou na tvrdou podložku. Úder i pád mohly být pro něho fatální. Záchranka chlapečka převezla v kritickém stavu do nemocnice, kde za sedm dní zemřel kvůli otoku mozku.

Hana R. hlídala děti dvacet let od doby, co přišla o práci. Mezi vietnamskou komunitou v Chebu měla přezdívku „babi“. „Náš syn byl u ní pět nebo šest dní. Platilo se šest tisíc korun za jedno dítě. Chtěli jsme, aby si zvykl na další děti a naučil se dobře česky, než půjde do školky,“ uvedl u soudu otec mrtvého hocha.

Bezvládné tělíčko

„Když jsem pro něj osudný den přišel. Ležel na zádech na zemi vedle postele, nedýchal, jen slabě sípal. Vzal jsem ho do náručí, tělíčko bylo bezvládné a hlavička mu padla dozadu. Položil jsem ho na postel a řekl chůvě, ať zavolá sanitku,“ vypověděl otec dítěte. Chlapec byl jedináček, rodina jiné dítě nemá.

Tělesné tresty

Policisté mluvili i s hochem, kterého Hana R. také hlídala. Ten řekl, že když zlobili, bila je vařečkou. O bití dětí mluvila na policii i jedna z vietnamských žen, které Hana R. hlídala dceru. „Fackovala ji. Jednou se domů dokonce vrátila s krvavým zraněním pod rtem. Když přišla řeč na babi, dcera mlčela,“ uvedla jedna z matek.

Hana R. bití vařečkou u soudu přiznala, tvrdila ale, že šlo jen o symbolické tresty.

Navrhuje pět let vězení

Státní zástupkyně žádá pro Hanu R. trest pěti let vězení. „Každý, i podprůměrně inteligentní člověk, který přišel do styku s dítětem v takto útlém věku, přece ví, že je s ním třeba zacházet velmi opatrně a šetrně. Z důvodu křehké tělesné konstituce je třeba zvlášť chránit jeho hlavu, která není dost pevně srostlá," stojí v obžalobě, ta dále pokračuje: „Obžalovaná si musela být vědoma toho, že úder, kop, či podobný útok vedený velkou silou proti sotva dvouletému dítěti může mít za následek poranění hlavy, která mohou vést až ke smrti.“ Soud pokračuje výslechy svědků.

