Zpět

na

Do konce dubna se v Plzni opět zprovozní všechny kašny a pítka. Nejnáročnější byly přípravy na znovuspuštění kašen na náměstí Republiky. Velbloud vstupuje do nové sezóny s olověnou vanou, která zabrání průsakům vody. Poté, co u všech vodních prvků skončí servisní prohlídky, pojedou od 1. května v ostrém režimu.