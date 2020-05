Prodej přímo v jahodárnách je mezi lidmi velmi oblíbený. Na dračku jdou jak dražší, už natrhané plody, tak ty, které si zájemci mohou nasbírat sami.

„Ty natrhané již prodáváme, cena letos začíná na 110 Kč za kilogram. Počítáme, že během sezóny klesne pod 100 korun. Samosběr umožníme asi za 10 dnů, až bude jahod více, tam bude cena asi 70 korun,“ řekl Oldřich Kříž z jahodárny u plzeňských Radčic. Od loňska je to asi desetikorunový rozdíl.

Dobrý rok

„Sklizeň potrvá šest až sedm týdnů, máme odrůdy od raných po pozdní, takže dozrávají postupně. Úroda by mohla být letos nadprůměrná, ale samozřejmě bude záležet na počasí,“ vysvětlil Kříž. Uvedl také, že oproti minulým rokům se letos hlásí více brigádníků.

„Je to asi i tím, že leckde lidé kvůli koronavirové epidemii přišli o práci. Zájemců máme dostatek, stále přibíráme další, hlavní sezóna teprve začne,“ řekl Kříž. Ne všichni ale i přes počáteční nadšení vydrží, každodenní sběr jahod je totiž pořádná piplačka.

Hurá, už jsou

Pro tři kilogramy jahod si přijela i Kateřina Schejbalová. „Ani jsem nevěděla, že už jsou zralé. Cestou jsem si z auta všimla cedule a hned jsem sem zabočila. Jahody doma milujeme, jezdíme sem pro ně pravidelně. Tyhle rychle spotřebujeme, vypadají krásně, pochutnáme si,“ těšila se.

Děti a samosběr

Do samosběru se mohou v Plzni pustit děti od desíti let, vždy v doprovodu rodičů. „Není to proto, že by mladší děti jahody ujídaly, ale většinou, jak se je snaží poctivě sbírat, tak berou i ty zelené, které by ještě potřebovaly čas na dozrání,“ vysvětlil Kříž.

Už i v Klatovech

„Prodávat jsme začali již tento týden. Vypadá to, že kvůli květnovým mrazům bude jahod o něco méně. Cena za natrhané je 100 korun za kilo, u samosběru bude asi 60 korun, ale to ještě upřesníme,“ uvedl Pavel Bonk z klatovské jahodárny. Předpokládá, že samosběr začne asi za 10 dnů.