Přátelili se, on s ní chtěl mít vztah, ale Tereza (†18) Daniela (18) odmítla. Ten se kvůli tomu pokusil zabít, spolykal hrst jedu na krysy. Dívku ale z hlavy vyhnat nedokázal. Tereza už však nevěděla, jak se ho zbavit, s kamarádkou proto vymyslely osudovou lež: údajného přítele Terezy. Jiný muž byl na Daniela moc, druhý den podle obžaloby svou nedosažitelnou lásku ubodal.

Od prvního ročníku byli kamarádi, on pak chtěl něco víc. Jenže Tereza Daniela několikrát odmítla. Zlom nastal ve třetím ročníku střední školy. „Sedli si spolu, on se jí začal dotýkat, Terce to nebylo příjemné,“ popisovala u soudu jejich společná kamarádka Nikola.

Dan se špatně vyrovnával s tím, že u děvčete nemá šanci. „ V říjnu jí začal říkat ošklivé věci, že si ona nikdy nikoho jiného nenajde, tak se s ním přestala úplně bavit. S ostatními se bavila normálně, jeden spolužák ji občas vzal kolem ramen, a to Dan moc špatně snášel. Vedle ní to nedával, byl jí úplně posedlý,“ řekla Nikola.

Jed na krysy a ředidlo

V listopadu se vše vyhrotilo, Daniel se pokusil o sebevraždu. Když se nevracel domů, začala ho rodina shánět. Matce pak sdělil do telefonu děsivou zprávu. „Snědl hrst granulí jedu na krysy a vypil čisticí prostředek. Nakonec prozradil, kde je, odvezla jsem ho do nemocnice,“ vypovídala Danova máma.

Zoufalý čin všemi otřásl. „Terka se s ním po té jeho sebevraždě začala bavit, všichni říkali, že to bylo kvůli ní. Špatně to snášela. Ještě v lednu byla na jeho oslavě narozenin, pak už s ním nemluvila,“ řekla Nikola.

Změnil se

Daniel začal užívat léky, docházel na psychiatrii. Jenže se prý dost změnil. „Začal na mě být agresivní, hrubě mi nadával. Zjišťovala jsem, na co jsou léky, které užívá. Dostával léky na deprese, antipsychotika a léky na astma. Dávku na deprese mu zvýšili poté, co chtěl na vycházce skočit do silnice,“ popsala matka.

Aby se s Terezou už neviděl, přešel letos v dubnu Daniel na jinou školu. Ani to ale nepomohlo. Vše vygradovalo poslední květnový víkend. Dan byl s kamarádem, také Danielem, pomáhali na akci pro děti. „Večer jsme popíjeli, Dan mi řekl, že Terezu chce zabít. Nepřikládal jsem tomu žádnou váhu, oba jsme byli dost opilí,“ popisoval Daniel. Toho teď policie stíhá kvůli neoznámení trestného činu, hrozí mu až tři roky vězení.

Osudová lež

„Vymyslely jsme, že má Terka přítele a že Daniel tak dá pokoj,“ popsala u soudu kamarádka Nikola.

Jenže nevinná lež o příteli skončila brutální vraždou. Daniel se podle obžaloby hned v pondělí ulil ze školy, jel za Terezou domů a tam ji ubodal. Útok byl podle znalců vedený velkou silou. O jeho intenzitě svědčí i to, že jedna z ran přeťala dívce žebro. Tři rány ze čtyř byly smrtelné.

„Smrt nastala velmi rychle, soudíme na časový interval 5 až 7 minut. Je pravděpodobné, že v této době již byla oběť v bezvědomí,“ řekla znalkyně Helena Kvapilová.

Když ne já, tak nikdo

Přesto se Tereza ještě snažila bránit, měla řezné zranění na ruce. Jenže šanci nedostala. Zemřela na masivní krvácení do hrudníku. Daniel z místa utekl, rodině a kamarádům napsal, co udělal. „Když ji nemůžu mít já, nebude ji mít nikdo,“ napsal a přidal fotku zakrvácených kalhot.

Všichni té hrůze zpočátku odmítali uvěřit. „Poslal fotku zašpiněné nohavice a že Terku nestihl vyfotit, a přidal že doufá, že jí to bolelo. Napsal také, že nepotřebuje důvod, že je blázen,“ dodala Nikola.

U soudu Daniel vše přiznal, hrozí mu až 20 let vězení. Soud pokračuje v prosinci výslechy znalců.

VIDEO: Daniel u Krajského soudu v Plzni, zpovídá se z vraždy spolužačky Terezy.