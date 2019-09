Na šlendrián všeho, co je spojené s dopravou, lidé velmi rádi nadávají. A teď to schytal i povrch mostu. „Zase fušeřina! Hlavně, že je zaplaceno,“ ozývalo se v diskuzi.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale slibuje, že zanedlouho už bude nově položený povrch zas jako nový. „Na dvou místech se vyřízne a vymění obrusná, popřípadě ložná vrstva. Jsou to síťové trhliny, které nyní nebrání ve sjízdnosti. Kdybychom do nich ale nechali v zimě proniknout vodu a působit mráz, už by to byl problém větší,“ řekl šéf plzeňské oblasti ŘSD Zdeněk Kuťák.

Oprava by prý neměla být nijak časově náročná. Zbývá zvolit vhodný termín. „Máme informace, že pak bude hotovo v řádu dnů. A zároveň tak, aby to vydrželo,“ dodal náměstek primátora Michal Vozobule.

VIDEO: V anketě o nejhorší silnici vyhrála před dvěma let Praha a ulice U Seřadiště. délka: 02:02 Video V anketě o nejhorší silnici vyhrála Praha a ulice U Seřadiště. David Malík