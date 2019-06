Zpět

V Brně jsou i při celém svém zoufalství s rozkopaným městem lidé vtipní. Poté co Královopolští patrioti půl roku marně žádali správce silnic o opravu nebezpečné díry na hlavním tahu, zasadili do ní ze zoufalství květiny. V záludné díře na mostě se totiž „rozpácl“ nejeden cyklista a motorkář, pneumatiky a nápravy si tam poškodilo i několik aut. Jen co se o stav silnice začal zajímat Blesk.cz, začaly se dít věci.