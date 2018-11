„Příprava stavby byla velmi náročná, protože se ze 70. let, kdy byl most stavěn, nedochoval žádný projekt ani jiné podklady, takže musela být provedena složitá diagnostika a zátěžové zkoušky,“ uvedl Zdeněk Kuťák, ředitel plzeňské oblasti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Náklady se vyšplhaly na 175 milionů korun bez DPH.

Stavělo se 1,5 roku za provozu, protože dopravu na sever od města nebylo možné nikam převést. Po celou dobu opravy vždy fungovaly pro auta dva pruhy v obou směrech. „Dokonce tam byly fáze, kdy bylo pracoviště na jedné i druhé straně a mezi tím jezdila auta,“ upozornil Kuťák.

Ze začátku panoval strach

„Na začátku jsme se projektu báli, protože tudy vede nejvytíženější a nejdůležitější tepna ve městě,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Nyní zbývají už jen sanační práce na spodní stavbě, která už je nejméně ze tří čtvrtin hotová a jsou na ní použity nejmodernější materiály i nátěr. Ty by měly definitivně skončit v polovině příštího roku.

Most postavili v roce 1971

Pattonův most tvoří vlastně dva mosty vedle sebe o délce 227 metrů, postavené v roce 1971. Vedou po nich mezinárodní silnice. „Na nosné konstrukci, spodní stavbě, vozovkových vrstvách a tramvajové trati by minimálně dalších 30 let nemělo dojít k žádné závažné věci, která by nás nutila most zásadně opravovat,“ podotkl Kuťák. Město hradilo rekonstrukci tramvajové trati, upravilo chodníky a osadilo nové osvětlení na předmostí a vybudovalo cyklostezku.

