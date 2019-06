Dopravu v Plzni komplikuje hned několik staveb a s nimi spojené uzavírky. K těm největším patří rekonstrukce Studentské ulice, oprava Rooseveltova mostu, prodloužení tramvajové tratě na Borská pole, oprava tramvajové tratě na Slovanské ulici a stavební úpravy Mohylové ulice včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu v Chrástecké ulici.

V pondělí 3. června začne dlouhodobá uzavírka ulic Dobřanské a Kaplířovy kvůli stavbě tramvajové tratě na Borská pole.

„Uvědomujeme si, že stavební práce přinášejí obyvatelům Plzně i mimoplzeňským značné komplikace, ale například oprava tak důležitého mostu, jako je Rooseveltův, je opravdu nezbytná,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule. Řešením je podle města MHD.

Pomůže nový program

Vedení města slíbilo, že bude hledat způsob, jak dopravě co nejvíce ulevit. „Mohlo by to být například v podobě úprav propustností křižovatek pomocí úprav světelné signalizace na semaforech nebo dočasné změny jízdních pruhů,“ dodal Vozobule.

Aby se podobná situace s velkým počtem uzavírek v budoucnu neopakovala, vyvíjí správa informačních technologií speciální software. „Ten by měl umožnit v předstihu všem investorům on-line vkládat své stavby s tím, že budou mít představu o jejich časové náročnosti. Bylo by tak možné tyto jednotlivé stavby koordinovat, posouvat v čase a přesunovat případně i do jiné stavební sezony,“ uvedl koordinátor dopravních opatření Václav Lacyk.

Kdy bude hotovo

*Další uzavírka čeká od pondělí 3. června i ulice Dobřanskou a Kaplířovu. Kvůli stavbě tramvajové trati na Borská pole se bude projíždět po objízdné trase Sukovou ulicí.

*Studentská ulice má být kompletně opravená v dubnu 2020. Aktuální uzavírka, kdy je doprava odkloněna z trasy I/20, by ale mohla skončit letos v září.

*Oprava Rooseveltova mostu potrvá do listopadu. Od září by se sem měla vrátit veškerá doprava.

*Opravy tramvajové trati na Slovanské ulici by měly zcela skončit v únoru příštího roku. Stavební úpravy v Chrástecké ulici včetně rekonstrukce mostu, který je momentálně uzavřen, budou trvat nejméně do konce prázdnin, pak bude stavba pokračovat dalšími etapami směrem k Masarykově ulici.

VIDEO: Takhle se opravovala silnice v Plzni před dvěma lety. délka: 02:18 Video 720p 360p REKLAMA Takhle se opravuje silnice v Plzni. Zbyněk Schnapka