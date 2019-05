Už jako šestnáctiletý kluk vstoupil Gihoul do odboje. „V mé rodné zemi vládlo gestapo a zatklo i mé rodiče. Lidé utíkali do lesů. Já se k nim přidal a začal jsem bojovat v odboji proti Němcům,“ popsal Gihoul. Jako dobrovolník se pak přihlásil do jednotky belgických střelců a později bojoval i v řadách americké armády.

Osvobození vězeňkyň

Gihoul pomáhal ženám v koncentračním táboře v Holýšově na Domažlicku. Byly tam zubožené francouzské vězeňkyně. Mezi nimi i Marguerite Michelinová ze známé gumárenské rodiny. „Nezapomenu, jak k nám běžely. Nevěřily, že ještě někdy uslyší svůj rodný jazyk,“ uvedl Gihoul.

Koncentrační tábor den před jejich příchodem osvobodila polská Svatokřížská brigáda, která ale ihned odešla a s ní i polské a ruské vězeňkyně.

Pivo a dívky

Do Plzně Gihoul přijel jako osobní řidič velitele 5. roty 17. Praporu belgických střelců. „Naším úkolem ve městě a okolí bylo odstraňování min, které tady nastražili Němci. Vzpomínám si, jak nás lidé srdečně vítali, vybavují se mi i krásné české dívky a také sudy s pivem, které lidé vyvalili na ulici. Pivo bylo vynikající,“ dodal hrdina, který se o uplynulém víkendu vrátil zpět do Plzně na Slavnosti svobody. Teď žije u Lutychu v Belgii.

