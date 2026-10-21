Do stěn téměř 70 metrové věže vážící 19 tisíc tun rozmístil střelmistr s kolegy 948 náloží se 147 kg trhavin typu dynamit. Zatímco přípravné práce k odstřelu trvaly měsíc, pád veže zabral 10 sekund.
„U tak velké a těžké stavby musíme přesně vědět, kam nálože umístit a jak je odpálit, aby se zřítila tam, kam potřebujeme. To, co lidé vidí za pár vteřin, je výsledkem spousty přesných výpočtů. Odstřel ale proběhl v pořádku, nic nás nepřekvapilo,“ podotkl šéf trhacích prací Vladimír Pravda (53), který měl na starosti také odstřel 200metrového komína elektrárny Prunéřov.
Emoce horníků
Na odstřel se přišlo podívat spousta zvědavců, včetně bývalých havířů. Ti zamáčkli nejednu slzu. „Věž byla u mnohých součástí jejich každodenního života. Rozumím jejich emocím,“ řekl střelmistr.
Státní podnik DIAMO, který má útlum dolu ČSA na starosti, dále provádí i podzemní likvidaci. Na povrchu teď rozhoduje, co s ostatními budovami. Některé hodlá navrhnout Ministerstvu kultury prohlásit za kulturní památky.
Desítky milionů tun
Důl ČSA patřil mezi nejvýznamnější v ostravsko-karvinském revíru. Založen byl roku 1951, jáma ČSA 3, nad kterou stála odstřelená skipová věž se hloubila v letech 1966 až 1970. Za sedmdesát let se na dole vytěžilo 144,4 milionů tun uhlí. Rekordním byl rok 1971, kdy horníci dostali na povrch 3,3 milionů tun. Důl skončil v roce 2021.
Skipová věž nad jámou ČSA 3 byla první stavbou svého druhu v celém revíru. Při její výstavbě se použila metoda posuvného bednění. Pro důl znamenala technologický posun. Uhlí, které se dostávalo na povrch důlními vozíky z jam ČSA 2 a Jan, začaly vyvážet velkokapacitní nádoby, zvané skipy. Do jedné se vešlo přes 19 tun uhlí.
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