Do stěn téměř 70 metrové věže vážící 19 tisíc tun rozmístil střelmistr s kolegy 948 náloží se 147 kg trhavin typu dynamit. Zatímco přípravné práce k odstřelu trvaly měsíc, pád veže zabral 10 sekund.

„U tak velké a těžké stavby musíme přesně vědět, kam nálože umístit a jak je odpálit, aby se zřítila tam, kam potřebujeme. To, co lidé vidí za pár vteřin, je výsledkem spousty přesných výpočtů. Odstřel ale proběhl v pořádku, nic nás nepřekvapilo,“ podotkl šéf trhacích prací Vladimír Pravda (53), který měl na starosti také odstřel 200metrového komína elektrárny Prunéřov.

Ve Staříči na Frýdecko-Místecku odstřelili skipovou věž Dolu Paskov.
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Emoce horníků

Na odstřel se přišlo podívat spousta zvědavců, včetně bývalých havířů. Ti zamáčkli nejednu slzu. „Věž byla u mnohých součástí jejich každodenního života. Rozumím jejich emocím,“ řekl střelmistr.

Státní podnik DIAMO, který má útlum dolu ČSA na starosti, dále provádí i podzemní likvidaci. Na povrchu teď rozhoduje, co s ostatními budovami. Některé hodlá navrhnout Ministerstvu kultury prohlásit za kulturní památky.

Pavel Zubek (58) z Třince patří k jedněm z mála amatérských fotografů na světě, kteří dokumentují průmysl. Teď vydává unikátní knihu Útlum.
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Desítky milionů tun

Důl ČSA patřil mezi nejvýznamnější v ostravsko-karvinském revíru. Založen byl roku 1951, jáma ČSA 3, nad kterou stála odstřelená skipová věž se hloubila v letech 1966 až 1970. Za sedmdesát let se na dole vytěžilo 144,4 milionů tun uhlí. Rekordním byl rok 1971, kdy horníci dostali na povrch 3,3 milionů tun. Důl skončil v roce 2021.

Skipová věž nad jámou ČSA 3 byla první stavbou svého druhu v celém revíru. Při její výstavbě se použila metoda posuvného bednění. Pro důl znamenala technologický posun. Uhlí, které se dostávalo na povrch důlními vozíky z jam ČSA 2 a Jan, začaly vyvážet velkokapacitní nádoby, zvané skipy. Do jedné se vešlo přes 19 tun uhlí.

VIDEO: V Dole Lazy v Orlové odstřelili důlní věž. (červenec 2024)

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V Dole Lazy v Orlové odstřelili důlní věž.
Zdroj: Diamo

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Odstřel skipové věže dolu ČSA v Karviné z dronu.
Odstřel skipové věže dolu ČSA v Karviné z dronu.
Autor: Foto Blesk - Michal Charbulák a DIAMO