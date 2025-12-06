Zubek patří na světě k úplné raritě. Existují jen jednotky fotografů, kteří dokumentují těžký průmysl a hornictví. On sám se do dolů poprvé podíval v roce 2007 a tehdy ještě netušil, že jednou vydá knihu, která ponese symbolický název Útlum. Jenže nastal čas, kdy se má ostravsko-karvinský revír navždy uzavřít a miliardy tun uhlí zaplaví voda.
Za ta léta muž nafotil desetitisíce snímků. „Fáral jsem s horníky, lezl po konstrukcích, sledoval zánik šachet i bourání věží, které dnes už stojí jen v paměti lidí. Mnohé doly, které jsem fotil na začátku, dnes neexistují. Po některých zůstala jen prázdná louka,“ popsal pan Pavel.
Těžké focení
A nebylo to jen o krásných fotkách. Získat povolení k focení v dole je téměř nadlidský úkol. Majitelé OKD ho dříve do revíru nepouštěli vůbec. Až když ho převzal stát, začala se otevírat vrata.
Pod zemí se pak fotograf musí pohybovat jako horník. „Prošel jsem školeními, nosil kyslíkové přístroje a respektoval přísné bezpečnostní limity a přitom se strašně moc o těžbě naučil,“ líčil muž.
Zubek vzpomíná i na situace, které se člověku vryjí pod kůži. Třeba když mu v dole ČSM jeden havíř beze slova vzal těžký dýchací přístroj, postavil se vedle něj a řekl: „Foť, já tě pohlídám.“ Pod zemí prý neplatí spory a sympatie. Tam musí jeden stát za druhým.
Sběratelský kus
Kniha Útlum zachycuje nejen fotografie, ale i příběh zániku celého revíru. Na textu spolupracoval odborník na hornictví Radovan Kukutsch a vznikl tak titul, který je srozumitelný laikovi, ale přínosný i znalcům.
Vyšel v limitované edici, váží přes kilo a půl, má 264 stran a díky kvalitnímu tisku působí jako sběratelský kus. Protože téma zajímá lidi i v zahraničí, je kniha kompletně dvojjazyčná – česko-anglická.
Pro Zubka je to splněný sen. „Vyrostl jsem mezi lidmi, kteří pracovali na šachtách. K hornictví mám vztah od dětství. Byla to dřina, ale taky kus řemesla a obrovské soudržnosti,“ říká. Kniha je podle něj především poděkováním horníkům a zároveň posledním svědectvím o práci, která v Evropě mizí rychleji, než jsme čekali.
Fotí po celém světě
Pavel Zubek z Třince nachází krásu v průmyslových stavbách, mezi nimiž vyrůstal. Fascinuje ho světlo hutí – tma hal a záblesky žhavého kovu. Fotí bez blesku, takže na správný moment často čeká dlouhé hodiny. Za snímky jezdí do továren po světě.
Do některých zemí se dostává těžko – třeba do Číny marně žádá o povolení roky. Naopak ve Vietnamu ho lidé pouštěli bez obav, i když tamní provozy připomínají dobu před bezpečnostními normami. Největší potíže zažil v zahraničí, třeba na Ukrajině, kde ho v dole pronásledovala ochranka, v Rusku skončil omylem v nočním klubu.
VIDEO: Poslední činný černouhelný Důl ČSM ve Stonavě ukončuje postupně těžbu a propouští. (červenec 2025)
Poslední činný černouhelný Důl ČSM ve Stonavě ukončuje postupně těžbu a propouští. Karel Janeček