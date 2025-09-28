Pro šachtu se vyučil, celý dosavadní život jí také zasvětil. Pak přišel útlum těžby a výpověď. „Vůbec jsem nevěděl, co dělat. Jako důlní zámečník jsem uplatnění najít nemohl, měl jsem strach, abych uživil rodinu. Protože jsem pečoval o nemocnou maminku i tchyni, vybral jsem si v rekvalifikačním programu Nová šichta pomoc bližním,“ popsal Honsa.
Starat se o méně soběstačné mu připadá přirozené a hlavně potřebné. „Zpříjemňovat pobyt lidem v domově mě těší. Pomáhat nejzranitelnějším je sice fyzicky i psychicky náročné, ale přináší smysl a radost,“ řekl.
Senioři se na něj těší
V dole to bylo podle jeho slov náročné také, ale jinak. „Skoro celý život jsem strávil na šachtě. Byla to hodně drsná dřina, v podzemí i na povrchu. Tady v domově je to rozhodně čistější, voňavější, někdy to však mají lidí na sklonku života velmi těžké,“ dodává usměvavý chlap.
Antonín Honsa (49) z Karviné vyměnil práci horníka za práci ošetřovatele v domově seniorů Karel Janeček
„Počítám každou chvilku, kdy už přijde do roboty. Je dobře, že tu v domově máme i nějakého chlapa. Díky němu mě stále těší život. On je takový smíšek a každému pomůže," uvedla se seniorka Marie.
Stovky chlapů bez práce
K 1. září odešlo z organizačních důvodů z OKD 150 zaměstnanců. Podle odpracovaných let dostávali odstupné ve výši od čtyř do 11násobku průměrného měsíčního výdělku. Již v červnu firma ukončila pracovní poměr po dokončení ražeb 250 lidem. Antonín na dole sice odpracoval 26 let, pod zemí ale jen sedm, proto nemá nárok na rentu.
Těžební společnost OKD letos vyplatí odstupné ve výši 263 milionů korun. Aktuálně zaměstnává 2550 lidí, z nichž většinu tvoří kmenoví zaměstnanci. Průměrný věk je 49 let. Průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2024 činila 56 985 korun.
Lidem, kteří podobně jako on ztratili práci, Antonín vzkazuje: „Nepropadejte stresu a depresi. Nebojte se změny. Myslete pozitivně, a pokud cítíte, že máte srdce na pravém místě, zkuste jako já sociální služby.“