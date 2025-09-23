Ve speciálně upravené sanitce odborníci prohlédli chrup 983 dětem z druhých až pátých tříd. Dentobus zamířil do škol na Bruntálsku, Opavsku či Karvinsku. „Součástí týmu byl nejen stomatolog a sestra, ale také dentální hygienistky, které formou hry děti učily správně pečovat o chrup," uvedl ředitele krnovské nemocnice Ladislav Václavec, která prohlídku organizovala.
Podle něj jsou výsledky prohlídek špatné, ale očekávatelné „Průměr kazu na dítě je 2,4 kazu. Rekordem bylo 14 kazů u dítěte. Když si vezmete, že třetina dětí kaz neměla, tak je i ten průměr velmi vysoký. Dalším důležitým zjištěním je, že kazivost zubů u dětí z měst je přibližně stejná jako ve školách v menších obcích. Děti ve městech mají ale lepší přístup k péči," doplnil Václavec.
Nové Dentobusy
Kraj předpokládá, že po tomto pilotním projektu podpoří pořízení dvou Dentobusů. „Slíbili jsme, že pokud budou výsledky špatné, podpoříme pořízení dvou mobilních stomatologických ambulancí, které by provozovaly naše nemocnice. Náš pilotní projekt nám bohužel potvrdil, že aktuální situace v péči o dětské pacienty je tristní. Budeme prosazovat rychlé pořízení Dentobusů a pro kraj hledat také dětské stomatology, kteří by dětem zuby opravovali. Jsme připraveni těmto specialistům vytvořit speciální podmínky,“ uvedl hejtman Josef Bělica.
Dostupnost zubařů v regionu je dlouhodobě špatná, chybí odhadem 150 tisícům lidí.
VIDEO: V česku chybí zubaři. Kdo za to může? A proč mají děti vrtané už mléčné zuby.
V česku chybí zubaři. Kdo za to může? A proč mají děti vrtané už mléčné zuby Barbora Holá, Lukáš Červený