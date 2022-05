V Moravskoslezském kraji chybějí zubní lékaři až pro 100 tisíc obyvatel. Někteří lidé nebyli na zubní prohlídce i více než deset let! Nejhorší situace je na Bruntálsku a Karvinsku. Obce žádají o pomoc ministra Válka.

Výzvu, kterou podpořil i Moravskoslezský kraj, podepsali zástupci více než stovky měst a obcí z regionu. „Cílem výzvy je zajistit dostatečný počet zubních lékařů v Moravskoslezském kraji. Největším steskem obyvatel je chybějící zubař. Aby se situaci podařilo razantně řešit, potřebujeme iniciovat i změny na centrální úrovni,“ uvedl ředitel krajské nemocnice v Krnově Ladislav Václavec.

Ten je společně s Lubomírem Beranem, majitelem soukromé zubní kliniky z Ostravy, iniciátorem výzvy k ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi.

Otevřít obor v Ostravě

Součástí výzvy je pětice bodů poukazujících na problémy, které přispívají k nedostupnosti stomatologické péče. „Zubařů je sice více než před rokem 1989, ale kompletně se změnil systém a způsob práce. Péče vyžaduje více času, pryč jsou doby, kdy zubař ráno ošetřil akutní pacienty, třídu dětí a následně se věnoval pozvaným pacientům, proto považujeme za nutné, aby se otevřel obor na lékařské fakultě v Ostravě a měli jsme více absolventů,“ uvedl Beran.

Poukázal na to, že z pacientů, kteří jsou ošetřováni v rámci pohotovosti, jich zubaře nemá asi 65 procent, a to včetně dětí.

Ostravská univerzita nyní usiluje o vznik oboru Zubní lékařství na ostravské lékařské fakultě. Pokud by se podařilo akreditaci získat, chtěla by fakulta obor otevřít co nejdříve.

„Jsme přesvědčeni o tom, že o obor bude zájem a naši absolventi mohou pomoci se situací, k níž dochází v Moravskoslezském kraji,“ podotkl děkan fakulty Rastislav Maďar.

Slováci vystudují a odejdou

Iniciátoři výzvy poukazují i na problémy ve vzdělávání stomatologů a vysoký podíl slovenských studentů, kteří po skončení bezplatného studia odchází zpět na Slovensko. Navrhují, aby zahraniční studenti, kteří zdarma vystudují v Česku, museli v zemi pracovat pět let, tedy stejnou dobu, jakou studují. V případě odchodu mimo ČR by studium měli zpětně zaplatit.

„Máme také za to, že není šťastné, když chtějí čerství absolventi pracovat za přímou úhradu pacientem a vybírají si velká města, kde mají zaručen dostatek bohatší klientely, proto by absolventi měli tři roky po škole pracovat na smlouvu se zdravotní pojišťovnou, která by jim měla nabízet volné obvody,“ uvedl Beran.

Iniciátoři ministra Válka žádají o osobní schůzku či návštěvu regionu, kde by s ním o nedostatku zubařů chtěli hovořit.