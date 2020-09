Mladý zubař, který se přistěhoval do Lhotky z Brna, nabírá nové pacienty. Jaká se ale po tomto oznámení strhne vlna zájmu, asi nečekal i ani on sám. Lidé se sjeli ze všech koutů Moravskoslezského kraje. Od pondělního rána nabrala fronta dobrých 300 metrů.

Zájemci přijeli na místo registrace už předchozí den. Někteří tak před ordinací „kempovali“, byli zde i lidé se spacáky. Další přijížděli po celou noc.

První registrovaná pacientka v 7 hodin v pondělí ráno si na svou šanci počkala už od 15 hodin odpoledne předchozího dne…!

Konečně! Po měsících usilovného hledání našli v Bohumíně zubaře: Čeká na něj 3000 pacientů

Nevědí, zda uspějí

„Vzala jsem si kvůli tomu dovolenou. Jsem tady asi půl hodiny, posunula jsem se o 20 metrů. Vůbec netuším, zda vydržím čekat a pokud ano, zda mě ještě zapíšou,“ řekla Blanka Sněhotová (52) z konce fronty. Dorazila z Dolního Benešova na Opavsku.

délka: 01:02.31 Video V Ostravě stáli lidé hodiny v dlouhé frontě na registraci k novému zubaři... Michal Charbulák

„Přijeli jsme v 5:45. No a během pár chvil se tu nakupilo tolik lidí, že stále nevíme, zda se k registraci dostaneme. Co jsem počítala, jsme asi 140. v pořadí,“ podotkla Jarmila Marková (65) z Ostravy.

Lidé za sebou stáli namačkaní v dlouhé frontě hodiny. V době koronakrize, roušku neměli všichni a i ti, kteří ji měli, si ji museli sundavat, aby čekání vůbec vydrželi...

Registrovaní slavili

Šťastnější byli lidé, kteří po čtyřech hodinách čekání dosáhli takřka již dveří ordinace. „Jsem tady od pěti ráno. Půlka lidí, co tady stojí, nejspíš nemá šanci. Odhadem jsem zhruba stá v pořadí,“ vylíčila Kristýna Bajerová (24) z Kozmic, také na Opavsku.

Lidé, kteří se k registraci včas dostali, doslova zářili. „Já jsem tak šťastná, že mám po dvou letech zubaře! Byla jsem tady od pěti hodin, čekala jsem čtyři hodiny. Dokázala jsem to a přeji to všem,“ hlásila v euforii Dagmar Jurečková (59) z Ostravy-Hošťálkovic. V tu chvíli se lidský had natáhl asi na 1000 lidí…

Neřešitelná situace

Sehnat v Moravskoslezském kraji zubaře je v současnosti téměř nadlidský úkol. „Podobně jako v pondělí ve Lhotce to vypadalo před týdnem v Hlučíně. Neuspěli jsme, zavřeli to před námi, že berou jen určitý počet lidí a „čau“. Tak to zkoušíme tady. A doufáme,“ říká další paní z přední části fronty.

Proč se lidem nedaří sehnat zubaře? Mladší generace už má plno, starší generace odchází do důchodu a své ordinace zavírá. Ironií je, že pak mají problém sehnat zubaře i sami pro sebe.

Pro mnoho lidí jsou problémem i finance. Když už má mladší zubař volno, lidé často platí úkony přímo jemu, ne přes pojišťovnu. Jsou to tisícové částky, které si ne každý může dovolit.

Pomohou pojišťovny?

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění mají pojišťovny povinnost svým pojištěncům pomoci zajistit dostupnou péči. Pokud by to neudělaly, hrozila by jim pokuta až 10 milionů.

V regionech, jako je Moravskoslezský kraj, je ale situace komplikovaná. Podle nařízení vlády má být služba zubního lékaře pro pacienta dostupná autem do 35 minut.

„Nikoho mi nesehnali. Tak mi jen vytiskli papír se seznamem zubařů, které jsem si obvolávala sama. Neúspěšně,“ vylíčila starší žena z fronty ve Lhotce.