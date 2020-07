Alespoň část z nich by mohl mít v péči právě nový lékař, který by měl začít ordinovat v městské poliklinice v centru města od 1. září. Registrace pacientů by se měla spustit v srpnu. Přednost by měli mít obyvatelé Bohumína.

Bohumín se dlouhodobě snaží lákat zubaře do města na nadstandardní podmínky. V budově městské polikliniky před třemi lety za 1,5 milionu korun zrekonstruoval ordinaci a nabídl ji stomatoložce, která díky tomu dva roky přesluhovala, než odešla do důchodu.

„Přípravy na otevření zubní ambulance jsou v plném proudu. Nemocnice už s lékařem Pavlem Šestořádem (56) i zdravotní sestrou uzavřela pracovní smlouvu na plný úvazek na dobu neurčitou a řeší teď potřebné formality s Moravskoslezským krajem i hygienou,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Čeká se na hygienu

Zubařské křeslo a další potřebné vybavení pro ordinaci za několik set tisíc město odkoupilo od další končící bohumínské stomatoložky tak, aby měl nový lékař kompletně vybavenou ambulanci.

„Do ordinace pořizujeme ještě nový rentgen za 100 tisíc korun. V tuto chvíli čekáme na to, až nám hygiena schválí provozní řád. Až poté bude možná registrace pro pacienty. Hygiena je teď ale paralyzovaná řešením koronavirové epidemie, a tak počítáme s tím, že to bude až v srpnu,“ uvedl ředitel Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.

V Bohumíně, který má 21 tisíc obyvatel, působí pouhých pět zubních lékařů.