Proč si oblíbený náměstek, který měl na starosti především „kočírování“ hromadných akcí jako je fotbal, nebo organizování pomoci při povodních, je velkou záhadou. Co ho vedlo k tak fatálnímu činu, ví patrně jen nejbližší rodina.

Právě manželka a dvě děti mu vystrojí pohřeb už příští středu. Smuteční slova, která tatínkovi a manželovi vybrali na parte, vyjadřují jejich velkou bolest: »Za tvou něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova, starosti, zachováme v srdci vždy Tvůj obraz a pocit neskonalé vděčnosti.«

Náměstek ředitele policie Moravskoslezského kraje Daněk se zastřelil! Ve služebním autě u přehrady

Kamarádi vzpomínají na skvělého člověka

Smrt náměstka zasáhla celý policejní sbor. Za všechny policisty vyjádřil smutek i překvapení z náhlé smrti jejich krajský šéf Tomáš Kužel. „Nebyl to pro nás jen kolega, ale i přítel, kamarád a hlavně člověk s velkým srdcem. Vždy byl ke svému okolí vnímavý, pozorný, obětavý a nikdy neodepřel nikomu pomoc.“

Slova soustrasti a překvapení se objevují na sociálních sítí a to do lidí, kteří ho znali, ale i od zcela neznámých. „Byl to dříč, sportovec, srdcař. Hodně si věci zabíral a asi ho to semlelo, "to" co se děje v této zemi, u policie a obecně v Evropě. Bylo toho na jednoho moc. Radíma je škoda, upřímnou soustrast rodině, bude chybět,“ píše jeden z nich.

„Byl to skvělý člověk, výborný manžel a otec, velký sportovec a profesionál každým coulem ve své práci příslušníka Policie ČR... Je mi líto, co jej dohnalo k takovému činu. Čest jeho památce...,“ napsal další.

Kolegové nechápou, co ho dohnalo k sebevraždě

K vyjádření zármutku se přidala i profesní organizace. „S Unií bezpečnostních složek spolupracující již v minulosti, když jsme byli malou organizací a přesto se k nám zachoval velmi spravedlivě. Takového jednání se služebními funkcionáři není pro nás vždy samozřejmostí. Co asi dovede takového muže k sebevraždě? Nechť je Vám země lehká, pane plukovníku,“ uvedl předseda Unie Bezpečnostních služeb Zdeněk Drexler.

„Pane plukovníku, děkuji vám jménem policistů OPP v Katovicích za dlouholetou spolupráci. Odpočívej v pokoji,“ vyjádřili zármutek další policejní kolegové.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.