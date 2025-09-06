„Starostka mi slibovala, že má doma přepravky, že všechno zařídí. Jenže pak bylo ticho po pěšině. Zkoušela jsem to znova a znova – a nic,“ vyprávěla paní Hana.
Nakonec se obrátila na Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat. „Ve chvíli, kdy jsem na zahradě našla nemocná koťata, už nebylo na co čekat,“ líčila. Spolek kočky odchytil, vykastroval, odblešil, odčervil a koťata zachránil. Obci pak vystavil fakturu na 15 tisíc korun.
Mnoho koťat
„Odpověď, že nezaplatí, nás šokovala. I malá obec Liptáň na Bruntálsku účet za vyhozená koťata bez mrknutí oka uhradila,“ řekla předsedkyně spolku Barbora Tocauerová. Podle ní je letošní rok s množstvím koťat neúnosný.
„Jsou jich desítky. Dva týdny stráví na veterině v karanténě. Za každý den a za každé zvíře platíme, musíme je krmit, měnit stelivo, věnovat se jim. Když jedno onemocní, onemocní všichni. Jde o stovky tisíc. Jsme neziskovka, takže neustále někde žebráme o peníze,“ dodala Tocauerová.
Rada prý řekla ne
Zákon přitom jasně ukládá, že obec má povinnost se o opuštěná a ztracená zvířata postarat a uhradit náklady spojené s jejich péčí, od potravy po veterinární ošetření.
Starostka Jakartovic Helena Rašová se k případu, kdy slíbila pomoc a nakonec ji odmítla, vyjádřila stručně: „Finanční příspěvek spolku neschválila rada obce.“
„Jakartovice pro nás byly poslední kapkou. K obcím, které hrají mrtvého brouka, byť je to nezodpovědné k lidem i zvířatům, budeme přistupovat přísněji,“ varovala Barbora Tocauerová s tím, že obecní útulky pro psy by měly mít i kočičí sekci.
Vykastrujeme, nakrmíme
Když se chce, všechno jde. Například Hlučín na Opavsku z městského rozpočtu hradí odchyty i kastrace toulavých a opuštěných koček. Zřídil i krmná místa, aby měly kvalitní stravu. Mnohé obce navíc přispívají lidem na kastraci i jejich domácích koček nebo ji dokonce uhradí celou.
