Na zákeřné přepadení, k němuž došlo v úterý, upozornilo vedení obce na svých stránkách. Zároveň varovalo obyvatele, aby byli obezřetní a všímali si podezřelých lidí i vozidel. Policii mají kontaktovat také ti, které v posledních dnech oslovili neznámí lidé s prosbou o pomoc nebo se pokoušeli dostat do jejich domu.
Případem se nejprve zabývali policisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření z krádeže a porušování domovní svobody. Poté si ho převzali kriminalisté. „V současné době nelze vyloučit změnu právní kvalifikace,“ uvedla policistka Petra Hrubá.
Kriminalisté také pátrají po svědcích, kteří by mohli do případu vnést více světla. Všimli jste si v Úvalně podezřelých osob nebo vozidel? Jakékoliv informace mohou lidé oznámit na bezplatné lince 158.
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