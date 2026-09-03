Ještě nedávno seděl recidivista už potřetí za loupeže v lochu. Sotva vyšel v létě na svobodu, vrátil se k „řemeslu“. První obětí se stal muž v centru Ostravy. „Měl oslovit procházejícího muže a opakovaně po něm žádat zapůjčení mobilního telefonu. Ve chvíli, kdy jej měl poškozený v ruce, mu měl muž přiložit ke krku předmět, který poškozený považoval za nůž,“ popsal policejní mluvčí Jiří Navrátil.
Přepadený lupiči v obavě o své zdraví telefon dal. Agresor ho měl pak prodat za tisícovku.
Sledoval ji od autobusu
Jako další cíl si lupič vyhlédl ženu, se kterou jel autobusem. Když vystoupila, muž ji následoval.
„Na méně frekventovaném místě v Ostravě-Koblově po ní požadovat peněženku a mobilní telefon. Vše měl umocnit pohrůžkou nožem,“ uvedl policista Navrátil. Žena se však nedala. Začala křičet, do muže strčila a dala se na útěk. On pak raději taky.
Kriminalisté zjistili, že oba případy má mít na svědomí jeden pachatel. Vypátrali ho a zadrželi. „Nezvládl jsem přechod do civilu,“ přiznal se muž. Skončil ve vazbě, hrozí mu dva roky až 10 let basy.
Všímejte si okolí
V souvislosti s případem policisté připomínají, že by lidé měli zůstat při pohybu na ulici obezřetní.
„Vyhýbejte se opuštěným a špatně osvětleným místům, zejména v nočních hodinách. Buďte všímaví k okolí, a pokud máte pocit, že vás někdo sleduje, změňte trasu a přejděte na frekventované místo, případně vyhledejte pomoc a obraťte se na linku 158,“ uzavřel Jiří Navrátil.