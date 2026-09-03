Ještě nedávno seděl recidivista už potřetí za loupeže v lochu. Sotva vyšel v létě na svobodu, vrátil se k „řemeslu“. První obětí se stal muž v centru Ostravy. „Měl oslovit procházejícího muže a opakovaně po něm žádat zapůjčení mobilního telefonu. Ve chvíli, kdy jej měl poškozený v ruce, mu měl muž přiložit ke krku předmět, který poškozený považoval za nůž,“ popsal policejní mluvčí Jiří Navrátil.

Přepadený lupiči v obavě o své zdraví telefon dal. Agresor ho měl pak prodat za tisícovku.

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Sledoval ji od autobusu

Jako další cíl si lupič vyhlédl ženu, se kterou jel autobusem. Když vystoupila, muž ji následoval.

„Na méně frekventovaném místě v Ostravě-Koblově po ní požadovat peněženku a mobilní telefon. Vše měl umocnit pohrůžkou nožem,“ uvedl policista Navrátil. Žena se však nedala. Začala křičet, do muže strčila a dala se na útěk. On pak raději taky.

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Lupič v Ostravě přepadl dva lidi s nožem v ruce. (září 2026)
Zdroj: PČR

Kriminalisté zjistili, že oba případy má mít na svědomí jeden pachatel. Vypátrali ho a zadrželi. „Nezvládl jsem přechod do civilu,“ přiznal se muž. Skončil ve vazbě, hrozí mu dva roky až 10 let basy.

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Všímejte si okolí

V souvislosti s případem policisté připomínají, že by lidé měli zůstat při pohybu na ulici obezřetní.

„Vyhýbejte se opuštěným a špatně osvětleným místům, zejména v nočních hodinách. Buďte všímaví k okolí, a pokud máte pocit, že vás někdo sleduje, změňte trasu a přejděte na frekventované místo, případně vyhledejte pomoc a obraťte se na linku 158,“ uzavřel Jiří Navrátil.

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Lupič pronásleduje jednu ze svých obětí. Za přepadení dvou lidí s nožem v ruce mu hrozí dva roky až deset let za mřížemi.
Lupič pronásleduje jednu ze svých obětí. Za přepadení dvou lidí s nožem v ruce mu hrozí dva roky až deset let za mřížemi.
Autor: PČR