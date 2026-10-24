Lesníci, kteří je odchovali ve speciálním zařízení pod Lysou horou, věří, že tentokrát by se jim mohlo dařit ještě lépe. Do přírody zamířilo 44 samců a 38 samic.
Nepochází z žádné líhně nebo umělého odchovu. O malá tetřeví mláďata se v zařízení starají jejich vlastní matky a učí je všemu potřebnému pro život v divočině. „Pro jednoho z nejohroženějších opeřenců u nás jde o pořádně důležitý krok,“ vysvětlil jeden ze šéfů Lesů ČR Alojz Riško.
Mladí opeřenci si tak osvojují přirozené chování, díky kterému mají větší šanci obstát v náročných podmínkách beskydských lesů. Hlavně si jednou najít partnera a přivést na svět další generaci těchto vzácných ptáků.
Zatímco v roce 2024 vypustili lesníci do přírody 26 tetřevů, loni jich bylo 52. Letos rovnou 82. Za pouhé dva roky se tak počet vypuštěných ptáků více než ztrojnásobil.
Tetřevi se vracejí
Speciálnímu odchovu se Lesy ČR věnují od roku 2017. Základní chovné hejno dnes tvoří 11 samců a 23 samic. K úspěchu přispělo také jeho genetické oživení a rozšíření zázemí. Letos navíc přibyla nová aklimatizační voliéra, díky níž se tetřevi mohli dostat i do další části Beskyd.
To nejdůležitější je, že daří se těmto vzácným ptákům v horách skutečně zabydlet. Objevují se v přírodě častěji. Lesníci nacházejí jejich stopy, trus a zaznamenávají také jejich hlasové projevy. Opakovaně se navíc podařilo prokázat, že se tetřevi v přírodě skutečně rozmnožují a hnízdí.
Lesníci na to nejsou sami. Spolupracují také s odborníky a chovateli z Rakouska, Polska a Francie. Vyměňují si zkušenosti a také samotné tetřevy, aby jejich chovné hejno získalo potřebnou genetickou pestrost.
V břiše má mlýnek
Tetřev hlušec je v České republice extrémně vzácný a přísně chráněný. Je zařazen do kategorie kriticky ohrožený druh, jeho lov je již od konce 70. let 20. století zcela zakázán. Jednou ze zajímavostí ze života tetřevů je jeho způsob trávení. V zimě se totiž živí výhradně tuhým jehličím a pupeny jehličnatých stromů, aby je strávil, polyká malé ostré kamínky. Ty mu v žaludku fungují jako mlýnek.
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