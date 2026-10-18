„Hůř, než druhá? Jé, to už ani nevím,“ culí se jinak skromná dívka, která sbírá cenné kovy jak na běžícím pásu. Olympiáda mládeže, Český pohár, mezinárodní závody v Polsku... Odevšad dovezla stříbrné a hlavně zlaté medaile či trofeje.
„Taťka a brácha se věnují hokeji, já chtěla být taky na ledě. Krasobruslení se mi líbilo, tak jsem s ním začala. Byly mi čtyři roky,“ přiblížila začátky Zuzka. „Moc se mi líbí Alexandra Trusovová,“ prozradila svůj krasobruslařský vzor. Kromě krasobruslení má Zuzka ráda i volejbal a když má čas, tak i hraní na playstation s bráchou.
Baví ji vyhrávat
Maminka Monika (42) přiznává, že úspěchy dcery už nelze brát na lehkou váhu, proto krasobruslení oběma zabere mnoho času. Navíc sama pracuje v Třinci, rodina bydlí v Bystřici, Zuzanka chodí do školy ve Vendryni a na trénink jezdí do Českého Těšína. „Denně najezdíme asi 120 km,“ usmála se.
Kromě tvrdého tréninku a brzkého vstávání si také musí hlídat životosprávu. „Protože krasobruslení mě baví a vyhrávat taky,“ netají se. I třebas za pět let? „Cíle máme postupné, nechceme mít moc velké oči. Tahle cesta se zatím daří,“ uzavřela Monika Gorná.
O prázdninách 10 dní volna
Zuzka Gorná má za sebou „suchou“ i ledovou přípravu na kempech, kde dřela až pět hodin denně. Také posilovala, běhala. O prázdninách měla jen 10 volných dní. Nově bude v kategorii žaček, takže bude závodit i proti 14letým holkám. Toho se ale nebojí. „Chci navázat na úspěchy a prosadit se i na mezinárodní scéně,“ řekla. Prioritou však zatím zůstává upevnit si pozici na českých kluzištích.
Mladá krasobruslařka už má zvládnuté dvojité skoky. Nejtěžší z nich, dvojitý axel, je jejím soutěžním trumfem. Momentálně pracuje na trojitých skocích jako salchow, toeloop a rittberger. „Myslím, že se mi daří v nich zlepšovat,“ říká.
Z úspěchů Zuzanky Gorné:
- Mistryně České republiky 2026 v kategorii mladší žačky
- Olympiáda dětí a mládeže 2025 – Vítězka v individuální i týmové soutěži krasobruslení
- Mezinárodní závod Edge Cup Katowice – 2. místo v konkurenci 33 závodnic z 5 zemí
- Český pohár 2025/2026 – Osm umístění na stupních vítězů, z toho 5 vítězství a 3x druhé místo
- Vítězka talentové soutěže Zlatý oříšek.Fotogalerie9 fotografií