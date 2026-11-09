„Je katastrofou, že takový člověk pečuje o zdraví a životy i malých dětí. Přebral mě do péče v roce 2021, kdy mi tvrdil, že jediná možnost mojí léčby spočívá ve vytrhání 18 zubů, které se ale při pozdější revizi ukázaly jako naprosto zdravé,“ uvedl Petr Večeřa.
Kvůli následkům zákroku byl dva roky zcela bez zubů! „Věřil jsem mu. Mám kvůli němu doživotní potíže. Poškozenou čelist, i trojklanný nerv, kvůli němuž také velmi špatně slyším. Za reoperace jsem zaplatil další statisíce, které jsem si musel napůjčovat a všem je dlužím. A kolik bolesti a utrpení jsem zažil, to ani nechtějte poznat," dodal pacient.
Zubař Lubomír B. si však stále stojí za svou prací jako za perfekně odvedeným výkonem. „Odvedl jsem dobrou práci. Léčbu jsme prováděli po konzultaci a dohodě s pacientem a jeho rodiči. Skončila ale před naplánovaným koncem. Pacient přestal docházet na kontroly a seřízení protézy. Ta se uvolnila, dostaly se pod ni zbytky jídla. Začaly vznikat záněty. Jeho cílem u soudu je získat velké peníze,“ uvedl Lubomír B. Dodal, že zuby netrhal bezdůvodně, chrup pacienta byl značně zdevastovaný.
Zubaře čeká i trestní soud
Soud ale vinu vidí a zubaře Lubomíra B. zatím odsoudil k vyplacení odškodného ve výši 650 tisíc. Termín dalších jednání o 3,8 milionů, které celkově požaduje Petr Večeřa, ještě není znám.
„Zdravotní péče nebyla poskytnuta řádně a na dostatečně odborné úrovni. Žalobce zaplatit za péči, jejímž účelem bylo nepochybně zlepšení jeho zdravotního stavu. Místo toho má jako člověk v produktivním věku zřejmě doživotní následky,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Veronika Targa.
Vedle tohoto rozsudku civilního soudu čeká zubaře Lubomíra B. také trestní proces. Tam sezpovídá z těžkého ublížení na zdraví a poškození cizích práv. Hrozí mu tři až 10 let vězení.
Projekt pro děti
Žalovaný zubař byl v roce 2022 jedním z iniciátorů výzvy k zajištění stomatologické péče v Moravskoslezském kraji adresované ministerstvu zdravotnictví. Výzvu, kterou podpořil i kraj, podepsali zástupci více než stovky měst a obcí z regionu.
Podílel se i na projektu, který do jeho ordinace přivážel školáky, kteří nemají zubaře, z různých obcí kraje. Lubomír B. tvrdí, že všechno souvisí s jeho neúspěšnou kandidaturou na šéfa stomatologické komory a s jeho názory na stav zubní péče v Česku.