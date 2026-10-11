Na projekt už v Radvanicích našli vhodný „flek“. Je ve výšce 270 metrů a má se stát součástí dětského areálu Koupark. „První kroky k realizaci jsme udělali. Nyní vybíráme projektanta, který ji nakreslí pro stavební povolení,“ řekl starosta Aleš Boháč.

„Měla jít k zemi, těžní věž František ale se ale stala oblíbeným turistickým cílem," říká starosta Horní Suché Jan Lipner.
Ostrava Věž dolu František unikla demolici: Je z ní rozhledna s únikovkou

Rozhledna má mít železnou konstrukci. První vizuály ji ukázaly jako tančící a rozhýbanou stavbu. Z třicetimetrové výšky mají být vidět Beskydy, Jeseníky a při dobrých podmínkách i polské Tatry. Město ji chce postavit do dvou až tří let.

VIDEO: Bývalá skipová věž dolu František v Horní Suché je turistickou atrakcí. (září 2026)

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Bývalá skipová věž dolu František v Horní Suché je turistickou atrakcí. (září 2026)
Zdroj: Karel Janeček
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Vizualizace budoucí rozhledny v Radvanicích.
Vizualizace budoucí rozhledny v Radvanicích.
Autor: ÚMOb Radvanice a Bartovice