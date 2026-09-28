„Před šesti lety mi začaly problémy s ledvinami. Obě mi selhaly. Musel jsem docházet na dialýzu. Jenže moje žíly jsou špatné, nedaly se pořádně napichovat,“ vylíčil Ivan Kantor. Kanylu mu lékaři napichovali přes cévní vstup na krku. „Zvládal jsem to. Dřív jsem se léčil s rakovinou, už mě nic nepřekvapí,“ dodal smířeně.
Špatný stav jeho cév však čištění krve komplikoval. Vítkovická nemocnice tak pořídila speciálně upravené hovězí cévy a ta mu byla lékaři voperována do paže.
Poslední šance
Hovězí náhradu lidské tělo přijme mnohem lépe než umělé materiály. „Operace u pana Zdeňka byla poslední variantou, jak mu zachovat funkční přístup k hemodialýze,“ podotkla Monika Medřická, která zákrok někdejšímu malíři a natěrači provedla.
„Díky vynikající snášenlivosti materiálu, pružnosti a poddajnosti se náhrada vlastnostmi blíží vlastním cévám pacienta. Snížíme riziko infekcí. Také se rychleji hojí,“ dodala lékařka. „Lékařům moc děkuji. Bude to dobré,“ usmál se Ivan Kantor.
Chlopně z hovězího
Už 14 dní po unikátní operaci může Ivan Kantor podstoupit čištění krve přes nový vstup v hovězí cévě. „Na ultrazvuku jsme zkontrolovali, že je pro krev bez problému průchozí, vše vypadá velmi dobře,“ zhodnotila lékařka Medřická, která si cennou zkušenost s tímto zákrokem přivezla ze stáže v Dánsku.
Zatímco v cévní chirurgii drží ve Vítkovicích se svým cévním vstupem pro hemodialýzu české prvenství, v kardiochirurgii se s hovězí tkání už v Česku běžně operuje. Tzv. tkáňový materiál se bere z hovězího osrdečníku a používá se k výrobě náhradních biologických srdečních chlopní.
Hovězí materiál je chemicky upraven, aby byl zbaven buněk vyvolávajících imunitní reakci.
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