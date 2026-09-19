„Zástavy dechu kvůli spánkové apnoe a také chrápání už byly opravdu nepříjemné,“ vysvětlil Jakub Hájek, proč hodinu a půl dlouhou operaci podstoupil. Lékaři mu přes pusu pomocí robota DaVinci rozšířili dýchací a polykací cesty.
Díky ramenům robota operují i v místech, kam by se běžně nedostali. „V podstatě nám to umožňuje operovat jakoby za rohem. V první fázi operace tak chirurgicky zmenšíme kořen jazyka, který pohledem z pusy není vidět,“ popsal chirurg Jakub Syrovátka.
Řeší i chrápání
Po změnšení kořene jazyka se robot s nástroji přesouvá do ústní dutiny. „Tady provedeme plastiku měkkého patra, čímž pomáháme nejen ke zmírnění nebo vymizení spánkové apnoe, ale léčíme tím i chrápání,“ dodal lékař.
V nemocnici si Jakub Hájek poležel pět dní. „Sice ještě moc nemůžu mluvit, ale už teď se cítím určitě lépe, než před operací, cítím ten výsledek,“ usmál se spokojený pacient, jehož čeká ještě celková dvoutýdenní rekonvalescence a pak už klidné spaní.
Ohrožuje mozek i srdce
Spánková apnoe je vážná porucha spánku, při které dochází k opakovanému zastavení dechu během spánku. Jedna zástava trvá 10 až 90 sekund a může se opakovat i v desítkách případů za jedinou hodinu. „To může vést k významným problémům se srdcem nebo onemocnění mozku. Takový stav je nutné léčit,“ upozornil chirurg Jakub Syrovátka.
Přestože případů spánkové apnoe přibývá, ročně desítky případů, a robotický systém DaVinci je umí řešit, pod jeho rameny budou mít i nadále přednost onkologičtí pacienti. Nádory v oblasti krku robot vyřeší „elegantněji“ přes ústa a nebude potřeba provádět řezy zvenčí. Ročně tak chtějí ve Fakultní nemocnici odoperovat až 50 pacientů.
Vůbec první robotickou ORL operaci v Česku provedli roku 2009 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Muži byl odstraněn nádor v krku.
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