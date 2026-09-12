Začíná se nasazením helmy s čelovkou a hurá dovnitř. Za nenápadným vstupem do dolu se skrývají netušeně působivé prostory, desítky metrů chodeb vyskládaných břidlicí a vytěžené komory.

„Trasa štolou Johann, pojmenované po bývalém vlastníkovi a předákovi Johannu Fadlem, nás zavede do vůbec nejstarších prostor Flascharova dolu, té části, kde se břidlice začala dobývat,“ popsala Alena Zemanová z radnice města Odry, které důl vlastní.

Trasa je plná „nástrah“ a zážitkových úseků. „Je třeba počítat s úzkými chodbami, nízkými stropy podepřenými hacjmany, a také lutnou o průměru 80 centimetrů, kterou někdo zvládne prolézt po čtyřech, někdo i jinak,“ usmála se Zemanová.

Konec těžby černého uhlí na Karvinsku i v celé ČR. Poslední vozík vyjel z dolu ČSM ve Stonavě 4. února 2026.
Konec těžby černého uhlí v Česku! Po 250 letech vyjel poslední vozík

Skřítci, netopýři a unikátní jádro

Po první akční části přichází zklidnění v jedné z břidlicí vyskládaných komor. Návštěvníci si tu v přítmí vyslechnou pověst o strážcích podzemí Permonovi a Šiferovi a také nahrávky zvuků tří druhů netopýrů, kteří v dole našli útočiště. 

Video se připravuje ...
Alena Zemanová z oderske radnice o nové zážitkové trase v břidlicovém Flascharově dole. (září 2026)
Zdroj: Michal Charbulák

„Zimuje jich tu obvykle kolem 130 druhů. Proto je důl na půl roku vždy zavřený. Netopýři jsou u nás zákonem chráněni, takže se tím zajistí jejich klidné přezimování,“ vysvětlila průvodkyně Kristýna Schuchová.

Na konci trasy pak čeká unikátní geologický útvar, těžbou odhalené jádro vrásy. „V takové podobě není k nikde jinde vidění,“ podotkla Schuchová, která je zároveň i geoložkou. Pro horníky bylo jádro neštěstím, kámen se z něj nedal odlamovat.

Ruina kaple Sv. Anny, jediné dochované stavby z bývalé težařské osady Hutov u Jiříkova na Bruntálsku.
Tajemná kaple ze zaniklé vsi Hutov: Hlavu zakladatele napíchli na kůl!

Opuštěný 110 let

Dějiny Flascharova dolu jsou zahaleny tajemstvím. Důl byl otevřen někdy před první světovou válkou až do roku 1914, kdy byl kvůli válce zavřen. Těžbu se nepodařilo nikdy obnovit a nebyl až do roku 2020 nijak zpřístupněn.

„Byl skoro 110 let opuštěný. Jeho přesnou historii neznáme. Pracovalo tu převážně neměcky mluvicí obyvatelstvo a Němci veškeré dokumenty k němu po druhé světové válce odnesli,“ řekla průvodkyně.

Cílem města Odry je třípatrový důl zcela propojit. Nyní jsou zpřístupněna dvě patra, třetí zatím ne.

Tajemný památník v lese u Krnova je vzpomínkou na koně Laetitie Dytrychové, zakladatelky známého zvonařství.
Záhada v lese u Krnova: Čtyři kameny a čtyři tajemná jména

Zaskočení turisté

Návštěvníky důl pokaždé překvapí. „Do jeskyní chodí kupodivu dobře nachystaní, k nám zatím moc ne. Zaskočí je tma, teplota asi 8 stupňů. Že nám tu kape voda, že se tu mohou ušpinit. K dobrodružství to zkrátka patří. Doporučujeme sportovní oblečení a pevnou obuv,“ uzavřela Kristýna Schuchová.

Zatímco standardní trasa Hortensie je přístupná od května do října vždy od středy do neděle, trasa Johann se otevírá prozatím pouze v soboty. Je určena návštěvníkům od 15 let bez zdravotních omezení a skupiny čítají vždy maximálně 10 lidí. Rezervace lze provést ZDE

Fotogalerie
20 fotografií
Břidlicový Flascharův důl u Oder na Novojičínsku láká na zážitkovou trasu.
Břidlicový Flascharův důl u Oder na Novojičínsku láká na zážitkovou trasu.
Autor: Foto Blesk – Michal Charbulák