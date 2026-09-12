Začíná se nasazením helmy s čelovkou a hurá dovnitř. Za nenápadným vstupem do dolu se skrývají netušeně působivé prostory, desítky metrů chodeb vyskládaných břidlicí a vytěžené komory.
„Trasa štolou Johann, pojmenované po bývalém vlastníkovi a předákovi Johannu Fadlem, nás zavede do vůbec nejstarších prostor Flascharova dolu, té části, kde se břidlice začala dobývat,“ popsala Alena Zemanová z radnice města Odry, které důl vlastní.
Trasa je plná „nástrah“ a zážitkových úseků. „Je třeba počítat s úzkými chodbami, nízkými stropy podepřenými hacjmany, a také lutnou o průměru 80 centimetrů, kterou někdo zvládne prolézt po čtyřech, někdo i jinak,“ usmála se Zemanová.
Skřítci, netopýři a unikátní jádro
Po první akční části přichází zklidnění v jedné z břidlicí vyskládaných komor. Návštěvníci si tu v přítmí vyslechnou pověst o strážcích podzemí Permonovi a Šiferovi a také nahrávky zvuků tří druhů netopýrů, kteří v dole našli útočiště.
„Zimuje jich tu obvykle kolem 130 druhů. Proto je důl na půl roku vždy zavřený. Netopýři jsou u nás zákonem chráněni, takže se tím zajistí jejich klidné přezimování,“ vysvětlila průvodkyně Kristýna Schuchová.
Na konci trasy pak čeká unikátní geologický útvar, těžbou odhalené jádro vrásy. „V takové podobě není k nikde jinde vidění,“ podotkla Schuchová, která je zároveň i geoložkou. Pro horníky bylo jádro neštěstím, kámen se z něj nedal odlamovat.
Opuštěný 110 let
Dějiny Flascharova dolu jsou zahaleny tajemstvím. Důl byl otevřen někdy před první světovou válkou až do roku 1914, kdy byl kvůli válce zavřen. Těžbu se nepodařilo nikdy obnovit a nebyl až do roku 2020 nijak zpřístupněn.
„Byl skoro 110 let opuštěný. Jeho přesnou historii neznáme. Pracovalo tu převážně neměcky mluvicí obyvatelstvo a Němci veškeré dokumenty k němu po druhé světové válce odnesli,“ řekla průvodkyně.
Cílem města Odry je třípatrový důl zcela propojit. Nyní jsou zpřístupněna dvě patra, třetí zatím ne.
Zaskočení turisté
Návštěvníky důl pokaždé překvapí. „Do jeskyní chodí kupodivu dobře nachystaní, k nám zatím moc ne. Zaskočí je tma, teplota asi 8 stupňů. Že nám tu kape voda, že se tu mohou ušpinit. K dobrodružství to zkrátka patří. Doporučujeme sportovní oblečení a pevnou obuv,“ uzavřela Kristýna Schuchová.
Zatímco standardní trasa Hortensie je přístupná od května do října vždy od středy do neděle, trasa Johann se otevírá prozatím pouze v soboty. Je určena návštěvníkům od 15 let bez zdravotních omezení a skupiny čítají vždy maximálně 10 lidí. Rezervace lze provést ZDE