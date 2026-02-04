Jediným producentem černého uhlí v Česku je firma OKD, kterou nyní prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Těžba se ale přestala ekonomicky vyplácet, a tak firma v posledních desetiletích postupně všechny doly zavřela.

Od února 2021 těžila už jen v Dole ČSM s lokalitami Sever a Jih, kde se stroje natrvalo zastavily v noci na 1. února. Poslední lednový den přišlo o práci v dolech 750 zaměstnanců a k 28. únoru jich z OKD odejde dalších 150.

Z horníka voják! Důl ČSM ve Stonavě končí: Tisíce lidí dostávají výpověď

Náročná šichta přípravářů. Všichni k poslednímu červnu dostali výpovědi.

Mění podnikání

Poslední vozík českého černého uhlí vyjel z hloubky 1300 metrů ve středu 4. února. OKD mění své podnikání, bude například jímat a využívat důlní plyn, začíná podnikat ve výrobě topných směsí. Ukončení těžby černého uhlí v Česku bude mít podle analytiků na tuzemskou energetiku spíše jen zanedbatelný dopad.

V roce 1990 se černé uhlí těžilo ve 13 zemích, které jsou nyní součástí Evropské unie, v současnosti zbývá už jen Polsko. I tam je podle českých odborníků sice těžba ztrátová, ale podporuje a udržuje ji stát.

V Česku se ještě těží hnědé uhlí, které se dobývá povrchově v několika velkolomech v severozápadních Čechách. Také tato těžba by ale za pár let měla skončit.

Stovky hodin pod zemí, stovky na těžních věžích: Unikátní snímky mizejícího hornictví

Pavel Zubek (58) z Třince patří k jedněm z mála amatérských fotografů na světě, kteří dokumentují průmysl. Teď vydává unikátní knihu Útlum.

Zůstaly miliardy uhlí

Další část slavnostního rozloučení s těžbou černého uhlí se bude odehrávat odpoledne v Ostravě. Městem projde hornický průvod ke katedrále Božského Spasitele, kde se bude konat bohoslužba za horníky.

Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku a na severní Moravě miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí. Jejich vytěžení by bylo mimořádně technicky i ekonomicky náročné, a případné obnovení těžby v budoucnu je proto podle odborníků velmi nepravděpodobné.

VIDEO: Horník Antonín Kružík (87) stál u zrodu Dolu ČSM ve Stonavě, letos těžba končí.

Horník Antonín Kružík (87) stál u zrodu Dolu ČSM ve Stonavě, letos těžba končí. Karel Janeček

