Jediným producentem černého uhlí v Česku je firma OKD, kterou nyní prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Těžba se ale přestala ekonomicky vyplácet, a tak firma v posledních desetiletích postupně všechny doly zavřela.
Od února 2021 těžila už jen v Dole ČSM s lokalitami Sever a Jih, kde se stroje natrvalo zastavily v noci na 1. února. Poslední lednový den přišlo o práci v dolech 750 zaměstnanců a k 28. únoru jich z OKD odejde dalších 150.
Mění podnikání
Poslední vozík českého černého uhlí vyjel z hloubky 1300 metrů ve středu 4. února. OKD mění své podnikání, bude například jímat a využívat důlní plyn, začíná podnikat ve výrobě topných směsí. Ukončení těžby černého uhlí v Česku bude mít podle analytiků na tuzemskou energetiku spíše jen zanedbatelný dopad.
V roce 1990 se černé uhlí těžilo ve 13 zemích, které jsou nyní součástí Evropské unie, v současnosti zbývá už jen Polsko. I tam je podle českých odborníků sice těžba ztrátová, ale podporuje a udržuje ji stát.
V Česku se ještě těží hnědé uhlí, které se dobývá povrchově v několika velkolomech v severozápadních Čechách. Také tato těžba by ale za pár let měla skončit.
Zůstaly miliardy uhlí
Další část slavnostního rozloučení s těžbou černého uhlí se bude odehrávat odpoledne v Ostravě. Městem projde hornický průvod ke katedrále Božského Spasitele, kde se bude konat bohoslužba za horníky.
Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku a na severní Moravě miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí. Jejich vytěžení by bylo mimořádně technicky i ekonomicky náročné, a případné obnovení těžby v budoucnu je proto podle odborníků velmi nepravděpodobné.
VIDEO: Horník Antonín Kružík (87) stál u zrodu Dolu ČSM ve Stonavě, letos těžba končí.
Horník Antonín Kružík (87) stál u zrodu Dolu ČSM ve Stonavě, letos těžba končí. Karel Janeček