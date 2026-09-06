Nájemníky zábřežské Soivy se podařilo vystěhovat a čeká ji demolice. Město chce místo zatraktivnit a vysadit zeleň, zvažuje i vybudování obecních bytů ve spolupráci s městem.
Poslední lidé odcházejí i z Hlubiny, kdysi domu pracovníků dolů a hutí. Tady je už plán jasný. „Přestavíme ji na 232 bytových jednotek,“ říká architekt Martin Sládeček. Ze stavby, okolo které měli lidé z okolí strach projít, má být do ledna 2029 dům s byty ve velikostech od 1+1 po 3+kk. Proměna začne za měsíc.
Těžké je získat
Než získala radnice Ostrava-Jih do vlastnictví ubytovnu Soiva, sváděla pravidelné boje s jejím vlastníkem. Ten ji chtěl nejprve prodat, pak se ale odmlčel. Situaci komplikovalo nejvíce to, že bydlí trvale ve Vietnamu.
„Až letos se vietnamského majitele podařilo přimět k příletu a prodeji Soivy za 99 a půl milionu. S tím, že když vystěhuje nájemníky do konce srpna, dáme ještě půl milionu. Svolil, dům je určen k demolici,“ říká starosta Jan Bednář.
Z ruiny „krasavice"
Hlubinu, které se přezdívalo Dům hrůzy a v posledních letech se zde odehrálo několik sebevražd i vražd, původní majitel prodal i s problémovými lidmi soukromé firmě. Ta ve spolupráci s městem rozhodla o totální proměně čtrnáctipatrové bytovky.
„Poslední byty právě vyprazdňujeme, do 30. září už bude Hlubina prázdná. Zůstane z ní pouze skelet, na jehož základech vznikne reprezentativní objekt šitý na míru celé okolní lokalitě. Zvýší se tím také ceny nemovitostí v okolí,“ uvedl architekt Sládeček.
Ostrava-Jih má na svém území osm ubytoven. Hlubina a Soiva patřily řadu let k místům, kterým bylo třeba se raději vyhnout. „Od změn si slibujeme především zklidnění území, a i zvýšení bezpečí pro obyvatele,“ konstatoval starosta Bednář. Výhledově se chce radnice zbavit dalších šesti ubytoven.
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