Záhada na benzince v Dubí: V nastartované německé dodávce našli strážníci mrtvolu
Záhadná dodávka stojící celé hodiny u benzinky v Dubí nedala strážníkům spát, a tak ji šli prozkoumat. Uvnitř červeného vozu s německou registrační značkou objevili na podlaze muže bez známek života. Přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoci.
Na první pohled obyčejná dodávka zaparkovaná u benzinky v Dubí, na které nebylo nic divného. Červený vůz s německou registrační značkou ale stál v odbočovacím pruhu před čerpací stanicí Orlen podezřele dlouho. Navíc byl stále nastartovaný. Když se kolem něj strážníci během své běžné hlídky vraceli i po obědě, rozhodli se přijít celé záhadě na kloub. „Strážníci proto zastavili a šli vozidlo zkontrolovat, aby zjistili, zda řidič nepotřebuje pomoc,“ sdělil mluvčí Městské policie Dubí Tomáš Pykal.
Mrtvola na podlaze
Za volantem nikdo neseděl. Hlídka proto zkusila otevřít boční dveře. V tu chvíli se strážníkům naskytl pohled, který rozhodně nečekali. „Po otevření dveří nalezli uvnitř na zemi ležet muže bez známek života,“ uvedl Pykal. Strážníci okamžitě přivolali záchranáře i policii a pokusili se zjistit, zda muži ještě není možné pomoci. Bohužel bylo pozdě.
Muž byl podle zjištění zdravotníků po smrti už delší dobu a jakýkoliv pokus o záchranu byl marný. Co přesně se v dodávce odehrálo a jak muž zemřel, nyní zjišťují kriminalisté. Celý případ si převzala Policie ČR, která bude okolnosti úmrtí dál vyšetřovat.
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