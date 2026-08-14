Před rokem policisté přijali oznámení jedné společnosti prodávající lodní kontejnery, že jim jich desítky zmizely. Pak se začala množit pro změnu i oznámení jiných firem o tom, že jim nebyly dodány lodní kontejnery za více než 600 tisíc korun.
„Kriminalisté začali prověřovat, zda případy nemohou mít stejného pachatele. Začal dlouhý proces výslechů desítek osob, zjišťování informací k možnému podezřelému a shromažďování důkazního materiálu,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Podezřelý zaměstnanec
Jak se později ukázalo, už při prvním oznámení firma správně ukázala na bývalého zaměstnance, který byl pověřen správou areálu. Při inventuře zjistila, že se kontejnery ztrácely už od roku 2022! Dotyčného muže z firmy okamžitě vyhodila.
Tím však mužovo „podnikání“ neskončilo. Vzhledem k tomu, že měl z bývalého zaměstnání dostatečné zkušenosti, rozjel důmyslně propracovaný byznys.
Nabízel cizí, nedodal slíbené
Muž začal přes internet nabízet lodní kontejnery, které nikdy nevlastnil. Jakmile přišla objednávka, pronajal si kontejnery u jiné firmy a zájemcům je prodal. „K tomu měl využívat služby různých dopravců, kteří však nevěděli, že se jedná o podvod,“ dodala policistka Michalíková.
Někdy muž zvolil jinou taktiku. Vybíral zálohy na požadované zboží, které však buď nedodal vůbec, nebo jen malou část. „Následovaly výmluvy, proč kontejnery nemůže dodat,“ uvedla Eva Michalíková.
Mařil vyšetřování
Policisté se nakonec šmejdovi dostali na kobylku a rozkryli případy, které měl mít na svědomí. „Ze začátku s kriminalisty nespolupracoval a ztěžoval jim tak prověřování,“ pokračovala policistka.
V případu figuruje celkem 10 poškozených osob či společností, škoda byla vyčíslena na 2,5 milionu. Vychytralý muž byl obviněn z podvodu, krádeže a zpronevěry. Hrozí mu, že se za mříže posadí až na osm let.
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