Příběh jako od Spielberga: Muž se vydával za pilota, se slevou obletěl celý svět!
Kanaďan Dallas Pokornik se zřejmě nechal inspirovat legendárním filmem Chyť mě, když to dokážeš od Stephena Spielberga. Postava Leonarda DiCapria se v něm mimo jiné vydává za pilota, aby mohla létat zadarmo. Pokornik, který dříve pracoval jako stevard, si získal falešnou licenci pilota a díky tomu mohl roky létat s ohromnou slevou!
Pokornik jako stevard pracoval mezi roky 2017 a 2019 pro aerolinku z Toronta. Díky tomu znal letecký průmysl velmi dobře a přesně věděl, jak funguje program výhodného cestování pro zaměstnance. Ti mohou často létat zcela zdarma nebo s velmi výraznými slevami.
O to po skončení zaměstnání nechtěl přijít, a tak se rozhodl pro velmi nekalou taktiku. Pořídil si falešnou pilotskou licenci a uniformu a mezi roky 2020 a 2024 takto absolvoval stovky letů se slevou, na kterou však neměl sebemenší nárok. A to nejen jako běžný pasažér, v některých případech dostal i místo v kokpitu. Na to podle pravidel mohou jen proškolené osoby.
Podle deníku Bild si nakonec podvodů Pokornika všiml jeden ze zaměstnanců aerolinek. Jeho dokumenty mu přišly zvláštní, a tak se rozhodl je vyfotit a nahlásit úřadům. Falešného pilota nakonec zatkli loni v Panamě a vydali ho zpět do Spojených států. Souzen bude na Havaji. Hrozí mu až dvacet let vězení a pokuta ve výši v přepočtu pět a čtvrt milionu korun.
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