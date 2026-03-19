Falešné výhry, balíčky i bankéři: S podvody se setkalo přes 40 procent seniorů
Více než dvě pětiny lidí nad 65 let se setkaly s on-line podvodem, kdy se od nich podvodníci snažili získat údaje k jejich bankovním účtům či rovnou peníze. Zhruba čtyři procenta seniorů pak falešným zprávám či telefonátům uvěřila. Ukázal to únorový průzkum projektu Neviditelní, který provedla agentura Ipsos. Zapojilo se 525 osob mezi 65 a 99 lety. Autoři projektu o tom dnes informovali ČTK.
„Všechny tyto typy podvodů mají za cíl vylákat z oběti platební či přístupové údaje, nebo rovnou seniora k platbě za neexistující služby přesvědčit. Bohužel se to podvodníkům zhruba u čtyř procent respondentů průzkumu daří,“ uvedli organizátoři.
Víc než dvě pětiny dotázaných dostaly informaci o údajné výhře. Čtyři procenta jí uvěřila. Zhruba stejný podíl lidí obdržel podvodnou zprávu o doručení balíčku, aby uhradil dopravu či clo. Třetinu kontaktoval kvůli on-line inzerátu falešný kupec. Loni tento typ podvodů zažila téměř čtvrtina dotázaných. Ze čtvrtiny na třetinu se zvedl i podíl těch, kteří dostali podvodnou nabídku k investování. Třem z deseti přišla někdy falešná zpráva na WhatsApp. Věřila jí skoro čtyři procenta. Falešný telefonát či SMS někdy měla čtvrtina dotázaných. Pětině se ozval falešný bankéř. Pětina se setkala také s milostnými finančními podvody. Dvě procenta při nich naletěla.
Podle autorů projektu jsou rizikové teď třeba zprávy na WhatsAppu, v nichž známý žádá o podporu v soutěži pro něčí dceru. Po rozkliknutí a hlasování pachatel získá přístup ke kontaktům, kterým pak rozesílá falešné zprávy s žádostí o půjčení peněz. Ty dorazí ze známého čísla, takže vypadají důvěryhodně, popsala vedoucí oddělení prevence pražského policejního ředitelství Andrea Jarůšková. Dodala, že loni policisté evidovali v kyberprostoru přes 21.000 kriminálních činů za celkem šest miliard korun, obětí se stali nejen senioři.
Průzkum obsahoval i test, zda dotázaní dokážou podvod rozpoznat. Respondentky a respondenti sledovali falešné video s bývalým diplomatem Michaelem Žantovským. Správně ho vyhodnotil skoro každý. Podvodný příslib stát se milionářem díky bitcoinům odhalilo devět z deseti dotázaných a falešnou nabídku přivýdělku pro obchodního specialistu na kryptoměny za 70.000 korun pak 88 procent. Čtvrtina seniorů uvěřila nepravému videu se sportovkyní Barborou Špotákovou, která v pěti jazycích lákala na olympijský festival, uvedli pořadatelé průzkumu.
Zhruba každý sedmý dotázaný přiznal, že má s rozpoznáním digitální hrozby problém. Každý osmý byl naopak přesvědčený, že ji dokáže odhalit.
S podvodem se setkala i jedna z klientek organizace Život 90. Dostala informaci o údajném dědictví po prastrýci z Ameriky. Takového příbuzného skutečně v rodině měla. S podvodníky komunikovala poměrně dlouho až do chvíle, kdy po ní chtěli peníze na právníky, popsala ředitelka organizace Život 90 Ruth Šormová.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.