„Člověk narazí na internetu na reklamu, která klamavě slibuje rychlé zbohatnutí, extrémně vysoké zúročení peněz, jenž v bance nedostanete. Podporují to vymyšlená tvrzení známých osobností,“ popisuje metody podvodníků ostravský kriminalista, který se s dalšími českými kolegy na vyšetřování podílel. Zfalšovaná videa zneužila tváří třeba Petra Fialy, Andreje Babiše, Leoše Mareše či Dany Drábové.
Důvěřivci tak svěřili neznámým lidem veškeré osobní a kontaktní údajně a především peníze, které si mnohdy půjčili od bank nebo příbuzných.
Poškození se zaregistrovali na falešných webových stránkách, stáhli si aplikaci, která ukázala smyšlené výdělky a jejich zúročení. Po písemné komunikaci většinou přes WhatsApp lámanou češtinou vedli samozvaní poradci své oběti k „investování“.
Velké zatýkání
„Účastnil jsem se s ukrajinskými kolegy u padesáti domovních prohlídek v Kyjevě, na jejichž základě zatkli hlavního organizátora (37) a devět kompliců (20 až 40). Čechy připravili o desítky, možná i stovky milionů,“ dodal.
Před soud půjde organizovaná zločinecká skupinka na Ukrajině. Není vyloučeno, že obžalovaných ještě přibude.
„Varujeme před podobnými podvodnými jednáními a doporučuje maximální obezřetnost. Ke každé této transakci je třeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny,“ varuje policistka Eva Michalíková.
Za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup k počítači a do telefonu. Případy internetových podvodů jsou velmi sofistikované a neustále přibývají.