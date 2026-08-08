„Skupinka návštěvníků házela do výběhu nějaké krmení a náramně se u toho bavila,“ popsala mluvčí zoo Šárka Nováková. a dodala: „Jiní návštěvníci je oslovili, ať tak nečiní, ale krmiči je častovali nevybíravými nadávkami.“
Jeden ze slušných návštěvníků situaci zachytil na video. Na něm je vidět krmení mandrilů, ale také dalšího muže ze skupiny, který postavil malé dítě na okraj vysoké zdi, čímž ho v podstatě ohrozil také.
Nezabíjejte nám zvířata!
Ve skupině mandrilů, kteří patří k ohroženým druhům, je i čerstvě narozené mládě. Ostravská zoo teď doufá, že jeho máma krmení ignoranty přežije.
Podle Šárky Novákové stojí zoo během sezóny nemalé úsilí a peníze, aby svá zvířata uchránila před neukázněnými návštěvníky. Bohužel v mnoha případech marně.
„Nezabíjejte nám zvířata!,“ apelovala mluvčí na závěr. Mandril je velký, pestře zbarvený primát připomínající paviána.
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