Hlídka městské policie si v úterý v Ostravě-Porubě všimla muže tlačícího vozík s přepravkami pečiva. Muž se jim pokusil namluvit, že pečivo koupil v nedaleké pekárně.
„Jejich kolegové se tam proto ihned vypravili. Na místě zjistili, že došlo ke krádeži celkem šesti přepravek pečiva ponechaných na zásobovací rampě,“ uvedl mluvčí strážníků Helena Badurová.
„Ten stát už není normální. Kvůli nějakému pečivu,“ rozčiloval se zloděj, když ho policisté zadrželi. Na dotaz, jak se k přepravkám dostal, odvětil. „Normálně, prostě krádež, jsem frajer,“ řekl jim a drze se zakousl do dalšího koblížku z bedničky.
Muži se během procházky městem podařilo rozprodat obsah jedné přepravky náhodným kolemjdoucím, tu pak odložil. „Vozík včetně všech šesti přepravek byl vrácen do prodejny, pečivo odepsáno. Celou věcí se bude dále zabývat příslušný správní orgán,“ dodala mluvčí.