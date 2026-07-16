„Se mi narodil malý, tak prostě co. Nemůžu sehnat práci, že, bo nemám občanku, zkusil jsem to," překvapil muž výmluvou strážníky.
Ti ho zadrželi na staveništi budoucího divadla na Černé louce v Ostravě. Vydal se tam v pět ráno, aby měl jistotu, že tam nebudou dělníci. Jenže jeho lumpárnu, při které na vozíku společně s kumpánem odvážel kabely, zachytil městský kamerový systém a hlavně bedlivé oko obsluhy kamery.
„Když na ně zacílil kameru, spatřil, jak manipulují s odloženými kabely a postupně je odnášejí do prostoru skrytého vegetací. Zkušená obsluha kamerového systému si však věděla rady. Strážník využil záběru jiné kamery, která již zachytila povedenou dvojici v pohybu s plně naloženým nákupním vozíkem," uvedla mluvčí MP Ostrava Helena Badurová.
Muži se zanedlouho rozdělili, a zatímco jeden zmizel v křoví, druhého zadržela hlídka na hradní lávce. „Ihned jim spontánně přiznal, že kabely sebral na nedaleké stavbě, přičemž poškodil zábranu stavebního oplocení. Své počínání zdůvodnil tím, že potřebuje peníze, jelikož se stal před dvěma týdny otcem. Z odprodeje kabelů očekával výnos ve výši čtyř set korun," dodala Badurová.
Věc byla kvalifikována jako přestupek. Jednáním novopečeného tatínka se bude zabývat příslušný správní orgán.